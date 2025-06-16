罷雙吳造假破9成 林志潔批藍白傷害民主、籲三階投下同意票

對國民黨罷綠委只有5%的合法連署，新竹市雙罷免總部發言人林志潔批藍白傷害台灣民主，籲三階同意罷免高虹安鄭正鈐。圖為新竹市雙罷免三階總部成立情形。（記者洪美秀攝）

2025/06/16 19:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕台北地檢署今天起訴連署偽造案，其中國民黨對台北市立委吳沛憶的罷免提案連署偽造率高達96%，對吳思瑤的偽造連署達94%。新竹市雙罷免總部發言人林志潔說，檢察官的起訴內容讓人驚悚，國民黨偽造連署是傷害台灣的民主基礎，對罷團一份一份辛苦收連署書來說，檢察官的起訴讓人感欣慰，籲新竹市民三階罷免投票，要對高虹安與鄭正鈐投同意票。

林志潔說，檢察官寫的很好：選舉罷免是人民憲法的基本權利，用偽造方式做假連署，不僅是傷害這些國民黨員（不論生者或亡者）的權利，更嚴重侵蝕民主法治根基。幾位被告為遂行自身之政治考量，不思以正當方式蒐集轄區選民之提議人名冊，反在短期內大量偽造，以僥倖取巧之方式搶快申請罷 相關程序，且抄寫名冊所違法利用之資料，不僅枉顧法令，亦辜負被害黨員及支持民眾之信賴。且犯後或否認犯行，就案情重要事項避重就輕，犯後態度不佳，對自身犯行亦無悔意，所為實嚴重狀害民主基礎，請從重量刑。

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林志潔表示，回顧與罷團在一階與二階期間，一份一份辛苦收連署書的情形，大家為了民主所堅持的，再看到國民黨的行為，對檢察官的起訴深感欣慰，也號召市民即將進入三階投票，號召市民要投同意票，保護台灣的民主機制。

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