館長宣稱要「阻止大罷免」 學者：仇女將替大罷免添柴火

網紅「館長」陳之漢從上海返台後，對外宣稱要完成「阻止大罷免」重要任務。圖為館長以前直播畫面。（翻攝直播）

2025/06/16 18:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅「館長」陳之漢從上海返台後，對外宣稱要完成「阻止大罷免」重要任務。台灣教授協會會長陳俐甫今天受訪批評，館長相當仇視女性，連習近平老婆都不尊重了，連「第一夫人」都要幹，罷團成員多數是女性，怎可能尊重台灣女性。館長說要阻止大罷免，最後是為大罷免添柴火。

陳俐甫指出，館長這趟去中國有無接觸中共黨政官員？中共有無交付任務？不然怎麼回來就說有重要任務，目標是阻止大罷免。

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陳俐甫質疑，你去中國是接到什麼指令？究竟是中共官員交付任務，還是在中國的台灣人有交代什麼事？如果交付任務的是中共黨政軍人員，就有觸法可能，國安單位應查辦。

陳俐甫分析，去中國直播前，館長並未談到阻止大罷免是最重要的，回來後把阻止大罷免當成重要任務，可見中共那邊認為大罷免會產生嚴重影響，因為國民黨立委席次減少，將對中國促統產生不利。

對於館長說要阻止愚蠢大罷免，陳俐甫進一步說，館長的主張對支持大罷免的台灣民眾是完全沒用的，對於罷免團體也沒任何影響力。這次推動連署罷免藍委主要都是女性，例如罷團成員及發言人等，館長本身相當仇視女性，連習近平老婆都不尊重了，連「第一夫人」都要幹，怎可能尊重台灣女性。

陳俐甫說，館長出來反對大罷免，對於女性選民、中產階級，以及大罷免的社會運動而言，只是添加柴火。館長要阻止大罷免，台灣人民會更想要罷免，因為館長整天飆髒話，完全看不起這些人。

他研判，從中國回來後的館長要阻止大罷免，台灣的親中派就要注意了，這反映出來訊息是，要統合藍白反對大罷免，藍白那些還在猶豫的人，要接受號召投入戰局了。

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