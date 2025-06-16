峨眉東茂產業園區開發案 王婉諭 : 楊文科要面對問題 不是出國閃躲

新竹縣東茂產業園區昨在峨眉鄉中盛村舉辦送審前的第四場說明會。（記者廖雪茹攝）

2025/06/16 18:12

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對新竹縣東茂智慧產業園區開發案爭議，時代力量黨主席王婉諭今（16）日表示，該案對地方環境與水資源衝擊甚鉅，然而新竹縣政府卻缺席公開討論，令人遺憾；她「請大家一起協尋新竹縣長楊文科，人民需要一個有擔當的縣府面對問題，而不是出國閃躲」。

王婉諭指出，昨在峨眉中盛村舉辦的第四場開發說明會中，來自峨眉、北埔、竹東的鄉親、公民團體與關心環境的青年朋友都踴躍出席。時代力量也由新竹縣議員廖子齊、縣黨部主任陳錦玲到場表達關切。然而，新竹縣政府再次缺席，令人質疑縣府是否刻意迴避民意監督。

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她指出，東茂園區規模達82公頃，跨越峨眉、北埔、寶山等地，卻刻意拆成五案審查，試圖規避完整環評程序。更令人憂心的是，根據資料，該園區每日預計用水量甚至高於整個峨眉與北埔目前的總用水量，對民生與農業恐將造成重大影響。

王婉諭痛批，從去年7月以來，開發單位已舉辦四場說明會，但新竹縣政府未派員出席（僅首場有產業發展處科長出席）。更荒謬的是，案情白熱化之際，楊文科縣長竟率團赴歐「考察」，並發布新聞稿自誇在巴黎塞納河邊參訪水岸治理，當家鄉面臨水資源危機，縣長卻在歐洲觀光，這不是對鄉親的背棄嗎？

王婉諭呼籲，此案並非只是峨眉鄉的個案，而是關係整個新竹地區環境與資源分配的重大議題。她要求楊文科縣長立即出面說明，停止閃躲與縱容；也呼籲開發單位不要繼續規避法規，應將全案合併送中央進行完整環評，才能讓地方與未來都得到真正的保障。

針對新竹縣東茂智慧產業園區開發案爭議，時代力量黨主席王婉諭今表示，該案對地方環境與水資源衝擊甚鉅，呼籲竹縣府說清楚講明白。（記者廖雪茹攝）

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