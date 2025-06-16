「罷雙吳」造假率高達94％、96％ 吳思瑤：國民黨沒半人道歉

民進黨立委吳思瑤。（記者王煒博攝）

2025/06/16 17:40

〔記者謝君臨／台北報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，今以偽造文書及違反個人資料保護法等，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、罷瑤召集人賴苡任等5人。吳思瑤表示，根據起訴書，賴苡任一口氣造假了2674份，造假率逾94%，換言之，僅165份罷瑤連署書是真的，卻在士林、北投作亂大半年，至今國民黨人沒有半個人道歉，「我是認為無限感慨，也非常的可悲、可嘆。」

「今天終於真相大白！」吳思瑤指出，透過清楚的證據勾勒出整體罷瑤就是涉及違法亂紀，是高度、大量造假。起訴書中，賴苡任造假罷瑤案，不是造假一份、兩份，是一口氣造假了2674份，造假率高達94.18%；換言之，只有165份罷瑤的連署書是真的，卻讓賴苡任在士林、北投作亂了大半年。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤說，她一直強調「民主不容造假」，國民黨人卻大量造假，甚至盜用人民個資、濫用公民意志，沒有虛心反省，至今沒有半個人道歉。她也謝謝司法檢調勿枉勿縱，讓證據說話，犯罪事實的呈現，是非常多國民黨的黨工、志工親自認罪，希望國民黨人應當勇於面對他們造假民主的違法作為，好好向人民致歉。

吳思瑤批評，一個泱泱大黨卻淪為盜用個資、濫用公民意志的作為，這種「以罷制罷，真的是荒天下之大謬，「我作為當事人，只能夠說無限的感慨。」

「我非常希望，這是我人生最後一次吳思瑤的名字和賴苡任連在一起。」吳思瑤表示， 一個自始自終自導自演、盜用個資、用竊取公民意志的方式抄襲罷瑤文件，卻還在外振振有詞、堂而皇之的玩弄法令，這是法律人最大的污辱，更是有志從政者最差的示範。如今真相大白，就讓司法做後續必要的追究。

吳思瑤說，在北市發動罷免吳思瑤和吳沛憶的兩案，抄襲、造假率都高達94%和96%，黃呂錦茹作為北市黨部的主委，不管是動用黨員名冊，或者是黃復興黨部的名冊，甚至是過去曾罷免過吳思瑤的連署資料，都不斷拿來抄襲，這都是盜用人民的意志，也違反個資法、選罷法，違法就是違法，司法該怎麼辦就怎麼辦。

吳沛憶則說，針對其罷免案提議人名冊有偽造情事，其中有高達96.2%偽造，證明國民黨發起的連署沒有民意基礎。她尊重司法，也感謝中正萬華民眾展現高度公民素養，盼共同維護優良選風。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法