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    首頁　>　政治

    8藍委不忍了！提告罷團不實抹黑抹紅

    國民黨中央黨部。（記者林欣漢攝）

    國民黨中央黨部。（記者林欣漢攝）

    2025/06/16 17:59

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今日表示，面對罷免團體以虛假不實資訊抹黑、抹紅各地藍委，8位黨籍立委賴士葆、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、徐欣瑩、廖偉翔、羅廷瑋、游顥今 （16日）委由國民黨中央至北檢遞狀控告罷團領銜人或相關主導者，指其涉嫌在社群平台發表諸多不實抹黑、抹紅言論，意圖散布謠言誤導大眾讓罷免案成立，涉及違反公職人員選舉罷免法。

    國民黨表示，8位立委選區的罷團領銜與主導人，於罷免提案期間，在臉書粉專、Instagram、Threads、LINE群等平台上發表內容，誣指國民黨立委刪除預算、凍結補助，耍官威罵醫護等。立委們強調，相關內容均屬張冠李戴、子虛烏有，罷團散布不實謠言，意圖使被罷免人罷免案通過，明顯違反選罷法相關規定。

    共同提告的立委們指出，罷團藉由社群平台，大肆抹紅國民黨立委為「共諜」、「下架親中賣台立委」等，明示或暗示立委與中共勾結，並誣指國民黨立委支持中配六改四「替中國洗人口」，將造成「一人領身分證，依親數十人」等，更嚴重不符事實，完全是無稽之談、危言聳聽，都將透過提告以正視聽。

    國民黨強調，罷團大肆宣揚假訊息誣指藍委，無所不用其極的卑劣作法，正印證了大罷免毫無正當性，純粹是綠營發起的政治惡鬥。除了今日第一波提告，國民黨將持續蒐證，有證據即提告，絕不容許罷團以不實資訊抹黑本黨立委，全力守護優秀黨籍立委。

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