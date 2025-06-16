國民黨罷雙吳偽造連署破9成 許美華酸：抄名單作弊跟親自連署差別

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）

2025/06/16 17:32

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免提議書涉偽造案，今（16）日依違反個資法、刑法偽造文書等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等5人。檢方也公開兩案的偽造比率，分別高達96.2%與94.18%。對此，反紫光奇遊團成員許美華痛斥，這就是「抄名單作弊」與「一張一張親手收連署書」的差別。

檢方指出，黃呂錦茹等人偽造提議人名冊多達5211份，其中吳沛憶罷免案部分計2537份，偽造比率達96.2%；吳思瑤罷免案部分計2674份，偽造比率達94.18%。

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許美華今日在臉書發文表示，這樣的造假比率令人瞠目結舌，並與35個罷免國民黨立委的連署行動相比，罷免藍委公民團體在第一階段的連署書全數過關，而且平均合格率高達近95％，「這個數字差距根本天堂地獄，簡直比台積電領先三星、Intel的高階製程良率還扯！」

許美華痛批，這就是抄名單作弊，跟一張一張認真辛苦收連署書的不同。此外，她也提到，負責審查每個罷團一階與二階連署書的單位不是中選會，而是各地方的選委會，「說吳沛憶跟吳思瑤一階連署書偽造比率，高達96.2%及94.18%的單位，是蔣萬安主政的台北市選委會，請藍白柯昌館粉們不要罵錯人了，望周知」。

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