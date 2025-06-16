國民黨北市黨部抄名冊作弊連署 黃呂錦茹連2天全程在場監督

國民黨台北市黨部幹部、志工於2月6日至7日連2天聚集在台北市黨部等處抄名冊，黃呂錦茹全程在場監督。（資料照）

2025/06/16 16:56

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨立委民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出國民黨台北市黨部在背後主導，涉集體抄襲黨員名冊以「作弊」造假連署，今依偽造文書及違反個人資料保護法等起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦筎等5人；檢方更查出，國民黨台北市黨部幹部、志工於2月6日至7日連2天聚集在台北市黨部等處抄名冊，黃呂全程在場監督。

檢方調查，2025年初，黃呂面對大罷免，決定「以罷制罷」，遂邀集「罷吳四騎士」罷免吳思瑤、吳沛憶，活動名稱分別為「憶事吳成」、「地動刪瑤」，另黨部總幹事姚富文、書記長初文卿負責相關罷免案提議人名冊整理、造冊事宜。

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檢方查出，「罷吳四騎士」雖擺攤連署，但蒐集的名冊仍未達法定數量，且民進黨亦已積極進行國民黨籍立委罷免提議程序，並欲於今年2月初提出罷免案，加上2024年12月立院已三讀通過公職人員選舉罷免法修正案，增列罷免案提議人及連署人於提議及連署時應附國民身分證正反面影本規定，即將公布施行，施行後勢必增加罷免案推動難度。

檢方調查，黃呂另聽聞國民黨台北市議員鍾小平也想罷免吳沛憶，為使其主導的罷免案能順利進行及避免他人搶先申請，即指示「罷吳四騎士」中的劉思吟及其丈夫林叡及賴苡任於2月5日、6日連兩天提出「罷雙吳」申請案，怎料，罷免吳沛憶案備補領銜人，因設籍未滿4個月而被退件。

檢方查出，黃呂擔心若鍾小平得知後，會搶先提出罷免申請，遂於2月5日當場拍板決定於翌日（即2月6日）立即重新提出罷免吳沛憶申請案，後一日（2月7日）再提出罷免吳思瑤申請案（因作業不及，延至2月8日提出），並更換2罷免案領銜人。

檢方查出，因距離預定提出日僅剩不到1日、2日時間，為能在短時間內備齊合格數量提議人名冊，黃呂當即向劉、林、賴等人表示且承諾提議人名冊由國民黨台北市黨部「負責」，達成抄寫名冊共識。

檢方調查，同日晚間9時許，姚富文、初文卿立即請第四區黨部執行長陳奎勳，找中山區婦工會長葉麗琴動員志工，於2月6日至2月7日連兩天在台北市黨部即第四區黨部開始抄錄黨員名冊，黃呂全程在場監督。

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