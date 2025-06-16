「罷吳沛憶」為比鍾小平早一步搶頭香 黃呂錦茹主導黨部抄名冊

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭起訴。（資料照）

2025/06/16 17:19

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨罷免立委吳沛憶、吳思瑤連署造假案，今依刑法偽造文書等罪，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等5人，檢方調查認定，罷免「雙吳」連署案因蒐集提議人名冊不易，且市議員鍾小平欲遞交吳沛憶罷免申請，為避免被搶先申請等因素，最後黃呂錦茹拍板決定由黨部以抄寫方式偽造提議人名冊送件而觸法。

檢方調查，今年初，黃呂錦茹在國民黨內倡議「以罷制罷」策略，即由國民黨發起對民進黨籍立委罷免事宜，遂邀集「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟、滿志剛、陳冠安等人，以宣傳進行民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的罷免活動，黃呂另指示初文卿、姚富文負責相關罷免案提議人名冊之整理、造冊事宜。

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賴苡任等人雖陸續擺攤招募民眾簽署提議人名冊，但蒐集提議人名冊仍未達法定數量，因民進黨亦已積極進行國民黨籍立委罷免提議程序，欲於今年2月初提出罷免案，且去年12月20日立法院已三讀通過公職人員選舉罷免法修正案，增列罷免案提議人及連署人於提議及連署時應附國民身分證正反面影本之規定，即將公布施行，施行後勢必增加罷免案推動的難度。

另外，黃呂亦聽聞台北市議員鍾小平有意在今年2月向中選會遞交立委吳沛憶的罷免申請案，為使她主導的罷免案能順利進行及避免他人搶先申請，黃呂錦茹即指示劉思吟、賴苡任等人必須在今年2月5日、6日連兩天提出立委吳沛憶、吳思瑤的罷免申請案。

檢方查出，因劉思吟等人今年2月5日上午將罷免立委吳沛憶的提議人名冊，連同罷免提議書、理由書送至中選會後，被中選會人員告知，該案的備補領銜人設籍臺台市萬華區尚未滿4個月，不符合選罷法規定，將不予受理，賴苡任才察亦設籍北投區未滿4個月，無法擔任立委吳思瑤罷免案的領銜人。

賴苡任等人見事態嚴重，今年2月5日傍晚即趕赴北市黨部找黃呂錦茹、姚富文、初文卿商討對策，黃呂錦茹擔心，若鍾小平得知其提出的罷免申請案不予受理，會搶快向中選會另外提出罷免立委吳沛憶的申請案，遂當場拍板決定於隔天即2月6日立即重新提出吳沛憶的罷免申請案，2月7日再提出吳思瑤罷免申請案，並更換2罷免案的領銜人。

檢方調查發現，因距離預定提出日僅剩不到1、2天時間，而姚富文、初文卿原準備好的提議人名冊均已蓋印領銜人為劉思吟、賴苡任的印章，且台北市黨部準備的台北市第五選舉區部分的提議人名冊，已由劉思吟於2月5日上午交付中選會，尚未領回退件，為了能在短時間內備齊合格數量的提議人名冊，黃呂錦茹即向劉思吟、賴苡任等人表示且承諾提議人名冊由台北市黨部「負責」，劉、賴等人亦明白黃呂錦茹的意思，而達成由該黨部以抄寫方式偽造提議人名冊供新領銜人送件之共識。

黃呂錦茹隨即指示滿志剛尋找有意願的領銜人人選，姚富文、初文卿則在當晚9時，在台北市黨部指示同棟3樓的第四區黨部執行長陳奎勳，再由陳轉知所屬動員志工於隔天（6）日起至台北市黨部第四區黨部辦公室進行抄寫作業，黃呂錦茹、姚富文、初文卿等人則提供國民黨中正區、萬華區、北投區及士林區的一般黨員名單，連同賴苡任向不知情的台北市議員張斯綱拿取的北市第一選區立委吳思瑤罷免案提議人名冊與影印好的空白提議人名冊等資料，提供志工抄寫。

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