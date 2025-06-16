罷免「雙吳」偽造提議書逾90％ 極大比例與黨員名單相符

黃呂錦茹主導罷免雙吳案，出現偽造提議人名冊比例極高。（資料照）

2025/06/16 16:45

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北地檢署查閱立委吳沛憶、吳思瑤罷免案提案人名冊中，偽造情形竟發現，兩人偽造提議書比例竟高達96.20%、94.18%。且當中數百份提議人名冊屬相同筆跡，更有極大比例與黨員名單相符，因此認定黃呂錦茹等人涉犯偽造文書等罪。

檢調指出，有關立委吳沛憶部分，傳訊6名證人中均稱是以其名義出具吳沛憶罷免案提案人名冊，但並非親簽，且涉案的志工中，至少有8人坦承偽造名冊，且經調查局鑑定筆跡發現，有許多提議人名冊屬於9類相同筆記，因此尚有9名志工偽造名冊情形。

請繼續往下閱讀...

檢調比對2637份提議人名冊中，有2417份與國民黨中正區、萬華區黨員相符，重疊比例高達91.7%。此外，還有120份提議書，出現姓名錯誤、死亡連署、重複提議等明顯錯誤。

另立委吳思瑤罷免案部分，其中12人表示出具名義提議，但非親自簽署，而8名志工則承認以黨員名單、第10屆罷免提案人名冊整資料，抄寫在其罷免案提議人名冊中；調查局也查出有199份提議人名冊屬4類相同筆跡，代表另有4名志工參與偽造名冊情形。

檢調比對後發現，吳思瑤罷免案的2839份提議人名冊中有1167份與國民黨北投區、士林區黨員名單相符，另有1503份與第10屆吳思瑤罷免案提案人名冊相符，且有199份明顯錯誤，出現死亡連署等情形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法