館長返台喊「阻止大罷免」 沈伯洋點關鍵：台灣不是共產黨的

館長從中國返台後，表示他接下來的重要任務是「阻止大罷免」。（資料照）

2025/06/16 16:58

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢結束為期6天的中國「和平之旅」，昨（15）晚返台後高調表示，接下來要投入的首要任務是「阻止愚蠢的大罷免」。對此，民進黨立委沈伯洋反擊指出，大罷免行動的真正核心是「台灣不是共產黨的」，並直言「共產黨準備阻止大罷免，台灣還有多少時間？」

沈伯洋日前接連遭到中國官媒、國台辦與國民黨攻擊，包括《大公報》以整版報導批評他「反中反智」、父親「婚內出軌」與「倒賣中國商品賺差價」，中國國台辦更對其父公司實施懲戒，國民黨與台灣部分媒體亦同步跟進，以「賺紅錢」等對連番批評。

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沈伯洋今（16）日以「共產黨準備阻止大罷免，台灣還有多少時間？」為題在臉書發文指出，他平時的工作是推動國安事務，卻遭到中國官媒抹黑，國台辦接著對他發動制裁，一年累積4次，國民黨也配合中共攻擊他、造謠圍剿。

沈伯洋續指，館長從出發前、抵達中國以及落地回到台灣後，都不斷在罵他，甚至返台受訪時聲稱要以「阻止大罷免」為首要任務，「國民黨夏立言每次去，回來都不敢講那麼明白」。

沈伯洋批評，這些人嘴上喊民主，實際上最怕人民投票。這場罷免是為了剷除那些在毀憲亂政，護航中共、背叛選民的立委。而那些面對罷免的立委，應該出來回應民意、反省親中行徑。但他們選擇配合中共敘事、對罷免團體發動攻擊、用地方政府阻撓罷免、找館長轉移焦點。

最後，他強調，國共怕的是各位手上的那一票。對於館長說「台灣不是民進黨的」。他怒嗆「廢話，這誰不知道？罷免行動真正的重點是『台灣不是共產黨的』」。

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