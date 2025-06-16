國民黨罷雙吳破9成是偽造連署 網狠酸：造假率跟罷團合格率差不多！

罷免吳沛憶、吳思瑤連署造假案16日宣布偵結。。（資料照，本報合成）

2025/06/16 18:23

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶連署造假案，查出國民黨台北市黨部在背後主導、下指令集體抄襲黨員名冊「作弊」。經約莫2個月的偵辦，北檢今（16日）宣布偵結，並公開罷雙吳連署驚人偽造比率，2件罷免案的連署書竟然破9成都是造假，引發網友熱議。

罷雙吳連署造假案今宣布偵結，全案共31名被告，北檢依偽造文書及違反個人資料保護法等，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿，吳思瑤罷免案召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳共5人，並請法院對黃呂、姚、初3人從重量刑，18人緩起訴。國民黨台北市議員張斯綱、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮等8人不起訴。

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根據北檢發布的案件新聞稿，檢方接獲告發後，向中選會調取全部提議人名冊原本，發現提議人名冊之筆跡有高度相似、重複性，再通知部分不合格提議人詢問，查知其等均有被冒名簽署提議人名冊之情事，隨即指揮法務部調查局持北院核發之搜索票至包括國民黨台北市黨部等單位進行搜索。

調查發現，罷免吳沛憶的部分，第一階段送出的2637份（總件數扣除缺號及加計重複編號件數）提議連署，有2417份與國民黨中正區、萬華區黨員名單相符；剩餘非在黨員名冊中之提議人，有120份之提議人名冊有姓名、身分證字號或地址明顯錯誤、重複提議或提議日前已死亡等明顯非本人簽署提議人名冊之情況，總計偽造2537份，偽造比率達96.2％。

罷免吳思瑤部分，第一階段送出的2839份（總件數扣除缺號及加計重複編號件數）提議連署，有1167份與國民黨士林、北投區黨員名單相符，1503份與2021年罷瑤提議人名冊相符；剩餘非在黨員名冊中，有199份之提議人名冊有姓名、身分證字號或地址明顯錯誤、重複提議或提議日前已死亡等明顯非本人簽署提議人名冊之情況，總計偽造2674份，偽造比率達94.18％。

鄉民得知此消息後，紛紛砲轟、嘲諷「還好意思衝北檢，演一場司法迫害的大戲，抹黑青鳥也有提供連署書，真是太可惡！把台灣人當白痴」、「笑死，造假率跟罷團的合格率差不多」、「快100%全抄欸，抄考卷都沒這麼屌！」、「爛成這樣真不簡單」、「整個黨爛到有剩」、「可悲，道德淪喪成這樣」、「百年大黨沈淪到造假，真的是詐騙集團」。

罷免吳沛憶一階連署偽造比率96.2％。（圖翻攝自北檢新聞稿）

罷免吳思瑤一階連署偽造比率94.18％（圖翻攝自北檢新聞稿）

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