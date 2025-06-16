黃呂錦茹承諾提供名冊且主持罷免「雙吳」會議 北檢認定為主導者

北檢調查後認定罷免雙吳案是由黃呂錦茹主導。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/16 16:18

〔記者吳昇儒／台北報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出幕後是國民黨台北市黨部主導。今日依偽造文書等罪，起訴主委黃呂錦茹等5人。台北地檢署查出，主委黃呂錦茹每周至少一次主導罷免會議，並決定期程規劃，且承諾領銜人提供名冊，認定為罷免「雙吳」案件中的主導者。

檢調查出，為了罷免吳思瑤、吳沛憶，黃呂錦茹每周和賴苡任、劉思吟、滿志剛及陳冠安及罷免團體每周至少開一次會議，討論罷免案的推動與對外宣傳。

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此外，黃呂錦茹也決定罷免案的期程與規劃，指示劉思吟、林叡及賴苡任須於今年2月5、6日連兩天提出立委吳沛憶、吳思瑤罷免申請案；後知悉兩人因不符規定後，隨即與姚富文、初文卿、賴苡任、劉思吟、林叡及滿志剛商討對策，並提出更換兩罷免案領銜人。

黃呂錦茹也承諾，提案人名冊由國民黨台北市黨部負責，且明知擺攤無法於1日內蒐集提案人名冊經驗，故以偽造提議人名冊方式，供新領銜人送件。姚富文、初文卿立即轉請陳奎勳動員黨部志工，到黨部抄寫。新領銜人也是由黃呂錦茹負責面談並洽商。

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