馬英九赴中開舔挨轟 翻轉字大師神改其名「向中共下跪」網讚爆！

林國慶設計翻轉字暗諷馬英九向中共下跪。（圖翻攝自林國慶臉書）

2025/06/16 18:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九昨天（15日）出席在廈門舉辦的「海峽論壇」，與中國政協主席王滬寧會面時，竟脫口稱多是台灣人都期盼兩岸「和」與「合」，引發輿論批評。擅長將文字「翻轉」成另一種意象的字體設計師林國慶，今天（16日）在其粉專PO出他為馬英九設計的翻轉字，暗諷馬英九向中共下跪！

時值大罷免進入第三階段熱戰，為免罷免熱度進一步升溫，國民黨縣市首長17年來首度缺席被視為中共大型統戰平台的海峽論壇。不過馬英九堅持率團赴中，並以「前國民黨主席」身分參加，這已讓藍營內部不少人相當不滿，沒想到昨天馬英九與王滬寧會面時，還稱「中國5000年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向『和』與『合』的方向，多數台灣人民認同兩岸都是炎黃子孫，彼此血緣相依，情感共通，始終是台灣絕對的主流民意」，讓藍軍相當頭痛。

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而馬英九的言論曝光後自然引發台網輿論撻伐，翻轉字大師林國慶今天特別在其臉書粉專分享一組文字，乍看寫的是「英九」，但仔細看可以發現，林國慶使用紅、藍、黃3種顏色拼出文字，其中以紅為主色的「英」字中間塞了個黃色「中」字，將2個色塊分開來看就能看出寫的是「中共」；而「九」字由紅、藍2色組成，暗酸馬英九藍皮紅骨，且整體矮了「英」字一截，讓「九」看起來像一個人在下跪，狠諷馬英九向中共俯首稱臣。

這組文字曝光後吸引數千名網友讚爆，「請拿來當國慶主視覺，大家絕對給過」、「太貼切了」、「大師太強了，一張圖能看到4個字」、「太有創意哈哈」、「原來人如其名是真的」、「中文博大精深」、「超強，太真實了」、「當奴才的，跪舔要有跪舔的樣子」、「在台灣沒人鳥他，只好進朝廷求溫暖」。

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