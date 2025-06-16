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    「小二甲」光電核准案件爭議 南市府：違法絕不寬貸

    南市府加強光電案稽查，並持續檢討精進行政程序，確保未來各項土地變更與能源開發案之公正、公平與合法性。（圖由南市府提供）

    南市府加強光電案稽查，並持續檢討精進行政程序，確保未來各項土地變更與能源開發案之公正、公平與合法性。（圖由南市府提供）

    2025/06/16 16:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡育輝、李中岑今天聯合總質詢，質疑台南市480件「小二甲」光電案非法核准，9成多的土地使用同意書涉不實偽造文書，而且沒執照卻可發電，要求市府撤銷興辦計畫書，否則將對農業局、經發局和地政局，提出貪污圖利告發。

    南市府表示，有關小二甲審查原則，是中央所訂全國一致性的規範。相關已進入司法程序的案件，不宜由市府未審先判，市府秉持毋枉毋縱的精神，全力配合檢調調查。未來如經法院判決確定有違法情形，將依據該判決結果依法辦理，絕不寬貸。

    蔡育輝指出，政府為避免農地設置太陽光電，造成農地破碎，在民國109年7月7日宣布修法，不同意2公頃以下農地變更使用，申請光電卡關業者，卻找關係協助，大開後門。台南小二甲光電案，不但監察院彈劾，連檢方都啟動偵查，部分業者不只違法發電，場址還偷埋營建廢棄物和爐碴。這些違法小二甲，違反興辦事業計畫，應立刻廢照。

    南市府表示，在農業部公告 「停止農地變更做太陽光電」政策後，市府立即配合中央法令從嚴審查，有疑義退件者達49案，且自112年3月起公告不再受理小二甲相關申請案件，以杜絕財團圈地種電等非法行為。

    南市府表示，小二甲光電案涉及「非都市土地變更」與「再生能源推動」政策，市府始終本於「兼顧綠能與農地永續」政策精神，嚴格依照法令與審查程序執行，務求程序合法、實體合理。

    南市府重申，將秉持「尊重司法、行政中立」立場，未來如經司法機關認定確有不法，市府將全力配合並依法究責，絕不寬貸。市府也將持續檢討精進行政程序，確保未來各項土地變更與能源開發案之公正、公平與合法性。

    南市議員蔡育輝、李中岑質疑台南市「小二甲」光電案非法核准，要求市府撤照。市府強調全案已進入司法程序，尊重司法，如確有不法，將全力配合並依法究責，絕不寬貸。（圖由南市議會國民黨團提供）

    南市議員蔡育輝、李中岑質疑台南市「小二甲」光電案非法核准，要求市府撤照。市府強調全案已進入司法程序，尊重司法，如確有不法，將全力配合並依法究責，絕不寬貸。（圖由南市議會國民黨團提供）

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