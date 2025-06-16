政院統刪一般性補助款是否訴願？ 新北：已發函表達立場意見

行政院統刪中央給各縣市一般性補助款，新北市府表示已經行文中央表達意見，等待回覆中。（記者黃子暘攝）

2025/06/16 16:27

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院統刪中央給各縣市一般性補助款，引發地方反彈，台北市已經提訴願，台中、基隆市今（16）日趕在訴願最後一天提出訴願，新北市府則遭統刪30.44億元，是否提出訴願？市府表示，已發函表達立場與意見，正等待行政院回覆。

新北市府財政局長陳榮貴說，市府已經向行政院行文，法制局針對訴願研議中，依照訴願法規定，期限為1個月，新北至19日，但若是依照行政程序法，提訴願的期限是1年。

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新北市府法制局長蔡庭榕指出，日期計算非依處分做成，而是依照收文時間來計算，要按照公文日期戳計算，若公文上沒有特別註明不服需在多久以內提出訴訟，基本上就回到行政程序法第98條規定。

此外，雲林縣長張麗善說，內政部公文要求因應財政收支劃分法修法，「300億元中央擴大租金補貼專案」地方政府應自籌，是轉嫁負擔給地方政府；新北市府表示，針對租金補貼，中央近日發文要求新北市須自籌30%。

新北市府批評，約18.5億元財劃法修正後預算根本還沒重新分給地方，中央就打著財劃法名號政策急轉彎，這是標準的「中央喊請客、要地方買單」；所謂「有感政策」應該是讓民眾過更好，不是哪裡痛，補助就往哪裡砍。

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