國民黨北市黨部集體造假連署 檢斥：僥倖取巧、戕害民主基礎

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）

2025/06/16 16:49

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨立委民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出國民黨台北市黨部在背後主導，涉集體抄襲黨員名冊以「作弊」造假連署，今依偽造文書及違反個人資料保護法等起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等5人；檢方斥責黃呂等人所為實嚴重戕害民主基礎，請法院從重量刑。

檢方認為，黃女等人所為非法利用國民黨黨員名單、2021年罷團罷免吳思瑤的連署資料，對我國人民憲法上的權利產生重大危害，若得逞進而能啟動罷免公職人員相關程序，勢將動搖我國民主政治基石，長久以來努力健全的民主選舉制度亦將隨之嚴重崩壞，影響程度顯非一般行使偽造文書、違反個人資料保護法案件可比擬。

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檢方並認為，黃呂為國民黨台北市黨部最高領導者，統領該黨台北市所有分區黨務，被告初、姚在該黨部地位則僅次於黃呂，3人不思以正當方式蒐集轄區選民提議人名冊，反在短期內大量偽造名冊，以僥倖取巧方式搶快申請罷免相關程序，不僅罔顧法令，亦辜負被害國民黨黨員及支持民眾信賴，且3人犯後或否認犯行，或就案情重要事項避重就輕，犯後態度顯然非佳，對自身犯行亦無悔意，所為實嚴重戕害民主基礎。

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