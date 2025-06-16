黃呂錦茹等涉「雙吳」罷免造假案起訴 北檢偵辦百日大事紀

北檢偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免造假案時序圖。（北檢提供）

2025/06/16 16:05

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免造假案，經約百日偵查，認定偽造罷免連署書等不法，事證明確，今依刑法偽造文書、個人資料保護法等罪，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹（75歲）、書記長初文卿、總幹事姚富文、「罷吳四騎士」成員賴以荏、台北市第4區黨部（中山、大同）執行長陳奎勳等5人，另18人緩起訴，8人不起訴。

黃呂錦茹等人涉立委吳思瑤、吳沛憶罷免造假案偵辦經過如下：

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3月7、27日：民進黨發言人吳崢、北市議員劉耀仁向北檢告發國民黨罷免吳思瑤、吳沛憶立委涉幽靈連署弊案。

4月14日：檢調發動第一波搜索約談，將「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安以及吳沛憶罷團領銜人李孝亮、劉思吟丈夫林叡等6人，以涉犯偽造文書等罪，各以20萬至50萬元交保，並限制出境出海。

4月17日：檢調發動第二波搜索約談，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿與第一區執行長曾繁川等4人。北院裁定姚、初2人收押禁見，黃呂、曾2人無保請回。

4月24日：北檢不服北院裁定黃呂錦茹獲裁無休請回，提起抗告成功，高院發回北院更裁。

4月25日：北院重開羈押庭，認定黃呂錦茹有勾串共犯、滅證之虞，有羈押必要，改為裁定收押禁見。

4月26日：國民黨號召國民黨員、支持者到總統府前凱道，發起「戰獨裁、站出來」集會活動，抗議檢方偵辦偵辦國民黨人士涉及綠營民代連署造假案。

5月6日：黃呂錦茹不服北院裁定將她收押禁見，提起抗告，高等法院認定，她曾指示他人製作文件傳送給共犯等，駁回抗告確定。

5月14日，台北地檢署指揮台北市調查處，針對志工涉案的部分發動搜索，同時傳喚涉案的6名志工到案，訊後請回。

5月16日再搜索國民黨台北市第4區黨部（中山、大同）執行長陳奎勳、中山區婦工會會長葉麗琴等2人住居所，同時以被告身分約談2人及9名志工到案，訊後，諭知陳30萬元、葉女10萬元交保。

6月16日：北檢依刑法偽造文書、違反個資等罪，起訴黃呂錦茹等5人，另18人緩起訴，9人不起訴。

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