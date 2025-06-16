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    黃國昌對「國安簡報」提3不解 吳崢：民眾黨不直播會滅亡？

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    民進黨發言人吳崢。（資料照）

    2025/06/16 15:49

    〔記者陳昀／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今開記者會質疑，賴總統邀集在野黨領袖「重要國安情勢簡報」全程閉門、無法實質意見交流；對此，民進黨發言人吳崢發新聞稿反駁，民眾黨先是要求全程直播，又將「國安簡報」刻意扭曲為「國是會商」，面對國家當前挑戰，國民黨願釋出誠意，民眾黨卻另有算計，難道政黨利益優先於國家利益？民眾黨不直播會滅亡嗎？

    吳崢指出，面對國際局快速變動，總統在520演說中遞出橄欖枝，要向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，一開始就明確表達是「國安簡報」，攸關國家安全的機密報告要如何直播？民眾黨沒有直播難道會滅亡嗎？那請民眾黨的中央委員會議，先對支持者進行直播，落實民眾黨所謂「公開透明」的原則。

    吳崢說，民眾黨搬2024年的蔡柯會做不當類比，當時的背景相信民眾黨也很清楚，是談論建立政黨溝通平台，但賴總統是邀在野主席做「國安報告」、「國安報告」、「國安報告」，幕僚作業就是相關國安單位的作業程序，請問在野黨是要哪些幕僚作業？難道要作業怎麼放消息、見縫插針，還是傳送訊息給不該給的人或單位？

    吳崢強調，賴清德總統有誠意針對近來相關國安問題，邀集在野黨來聽取簡報，國民黨也展現相當程度參與的誠意，只有民眾黨，不僅上週率先放消息給媒體，不斷議題設定這是「國是會商」，更針對過程一再要求直播，就是要讓這場團結朝野的會議破局，以謀取自我政黨的最大利益，試問「國家利益優先政黨利益」這句話，黃國昌主席還有放在心上嗎？

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