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    首頁　>　政治

    修法限縮監委任用資格？ 相關條文保留送朝野黨團協商

    立法院司法及法制委員會今審查「監察院組織法修正草案」等案。（記者謝君臨翻攝）

    立法院司法及法制委員會今審查「監察院組織法修正草案」等案。（記者謝君臨翻攝）

    2025/06/16 16:00

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對監察委員任用資格是否限縮，以降低政治酬庸的可能性，立法院司法及法制委員會今初審通過「監察院組織法第3條之1條文修正草案」及「國家人權委員會組織法第3條條文修正草案」，上述條文均保留送交朝野黨團協商。民進黨團認為，修法恐損及總統提名權，同時降低監委組成的多元性與專業性。

    司法委員會今排審由國民黨立委王鴻薇、徐巧芯等人所提出的「監察院組織法第3條之1及第3條之2條文修正草案」、「國家人權委員會組織法第3條條文修正草案」，邀請監院副秘書長王增華等人列席。

    針對監院組織法第3條之1，現行監委任用資格除須年滿35歲之外，還有7款規定，包括：曾任民代、司法官、公務員、大學教授、專門技術人員且須達一定年限者；另有「清廉正直，富有政治經驗或主持新聞文化事業，聲譽卓著者。」及「對人權議題及保護有專門研究或貢獻，聲譽卓著者；或具與促進及保障人權有關之公民團體實務經驗，著有聲望者。」

    徐巧芯提案刪除其中2款：「曾任立法委員一任以上或直轄市議員二任以上，聲譽卓著者」、「清廉正直，富有政治經驗或主持新聞文化事業，聲譽卓著者」，王鴻薇也提案刪除前項，後項則略作修改。

    徐指出，監察人員依法獨立行使職權，應超脫黨派，不具政黨政治色彩，曾任立委或直轄市議員部分，以及富有政治經驗等，有違監察人員應具備的精神，故刪除之。至於「主持新聞文化事業」部分，他則同意略為修改修文，不予刪除。

    對此，民進黨立委吳思瑤質疑，首先，此舉恐損及總統提名監委的權力，立院用修法去限定監委的組成，這與憲法對五院平等、互相尊重的權力分立原則有所扞格；其次，恐怕會影響監委組成的多元性，畢竟監院受理人民陳情案的調查範圍是很廣的，若刪除部分項次，將僅剩下公務體系、法界、學者等。

    經討論，朝野無法達成共識，會議主席、國民黨籍召委吳宗憲裁示該條條文保留送交協商。至於人權會組織法第3條因與上述條文連動，同樣保留送協商。而監院組織法第3條之2部分，因憲法增修條文第7條已規定「監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權。」朝野立委決議不予增訂徐巧芯所提之條文。

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