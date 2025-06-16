「罷雙吳」涉偽造連署 黃呂錦茹、賴苡任等5人起訴

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。（資料照）

2025/06/16 15:20

張斯綱、李孝亮等9人不起訴

〔記者王定傳／台北報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶涉造假連署案，追出國民黨台北市黨部在背後主導，涉集體抄襲黨員名冊以「作弊」造假連署，經2個月偵辦，全案共32名被告，台北地檢署今日依偽造文書及違反個人資料保護法等，起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿，吳思瑤罷免案召集人賴苡任、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳共5人，18人緩起訴，另，國民黨台北市議員張斯綱、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮等9人不起訴。

本案被告共32名被告，包含黃呂錦茹、「罷吳四騎士」滿志剛、賴苡任、劉思吟及陳冠安，劉思吟丈夫林叡、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案領銜人張克晉、國民黨台北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿與第一區黨部執行長曾繁川、台北市第四區黨部執行長陳奎勳、中山區婦工會長葉麗琴等人。

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本案起訴者為黃呂、姚、初、賴及陳奎勳，滿志剛、劉思吟及其丈夫林叡3人緩起訴，葉麗琴及抄寫的志工等15人也都緩起訴，共18人緩起訴。不起訴者為張斯綱、李孝亮、曾繁川、陳冠安、張克晉及部分志工共9人。

檢調偵辦罷免吳思瑤、吳沛憶的連署書，分別有死亡、冒名連署等虛偽，經民進黨發言人吳崢告發後，檢調除傳訊遭冒名連署者，並在今年4月14日啟動第一波搜索行動，約談國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉等人。

檢方當時將原本是證人的劉思吟丈夫林叡，改列被告偵辦，訊後諭令滿志剛、賴苡任、劉思吟及陳冠安，及李孝亮與林叡等6人3萬元至50萬元不等金額交保，張克晉請回。

檢調4月17日啟動第二波行動，約談國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、總幹事姚富文、書記長初文卿與第一區黨部執行長曾繁川，訊後聲押禁見4人，但台北地院裁定姚、初收押禁見，黃呂、曾請回，直到檢方抗告成功，北院更裁將黃女收押禁見。

5月16日，檢調再搜索國民黨台北市第四區黨部執行長、因姚被押後代理總幹事的陳奎勳及中山區婦工會長葉麗琴2人住處，並約談陳、葉及涉抄錄的志工共11人到案，訊後陳、葉交保。

檢調還發現，2021年，有民眾欲罷免吳思瑤，國民黨台北市議員張斯綱曾協助蒐集上千份連署書，怎料，這些資料疑流入賴苡任手中用以連署，檢方29日以個資法被告身分約談張，訊後請回。

檢調經2個月偵辦，勾勒出黃呂錦茹涉透過市黨部總幹事姚富文等人傳聲授意，由區黨部找志工執行抄錄黨員名冊，全案總計有32名被告，今日全案偵結。

罷團領銜人賴苡任（左）、李孝亮（右）。（資料照）

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