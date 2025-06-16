馬英九廈門鼓浪嶼唱《龍的傳人》 王美惠：台灣人不是中國人

前國民黨主席馬英九出席海峽論壇，聽取中國全國政協主席王滬寧致詞表示，要把握國家統一、民族復興的歷史大勢，共謀祖國統一大業後。15日下午馬英九前往廈門鼓浪嶼，在八卦樓高唱《龍的傳人》。（圖取自微博）

2025/06/16 14:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席馬英九昨天出席海峽論壇，聽取中國全國政協主席王滬寧致詞表示，要把握國家統一、民族復興的歷史大勢，共謀祖國統一大業。馬英九也前往廈門鼓浪嶼，在八卦樓高唱《龍的傳人》；民進黨立委王美惠今日痛批，馬英九一路配合中共，台灣人不是龍的傳人，更不是中國人。

王滬寧在海峽論壇指稱，習近平總書記強調，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋「祖國統一」的歷史大勢。民族興、國家強，兩岸同胞會更好。我們要把握國家統一、民族復興的歷史大勢，鑄牢中華民族共同體意識，堅定做中華文化的守護者、民族復興的同行者，共謀「祖國統一大業」，共創民族復興偉業。

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王滬寧聲稱，兩岸同屬一個中國，我們要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外部干涉，共同維護台海和平穩定，守護好中華民族共同家園，堅定不移推進「祖國統一」大業。

馬英九則說，中國5千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」方向。任何政治力量，無法阻斷「兩岸中國人」同根同源的自然情感。期盼兩岸在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗，用協商取代衝突。

馬英九率台灣青年出席海峽論壇大會後，15日下午搭船前往鼓浪嶼，參觀由板橋林家後代子孫所建的八卦樓。馬英九在鋼琴演奏下，高唱《龍的傳人》等經典曲目，中國官媒《海峽衛視》等平台，亦製作成短影音宣傳。

對此，民進黨立委王美惠受訪表示，台灣人不是龍的傳人，更不是中國人。馬英九一路配合中共統戰，愧對曾任過中華民國總統，去中國從來沒有為台灣講過一句話，只想要毀掉台灣的民主自由，促成中國統一。

台灣教授協會會長陳俐甫指出，馬英九沉浸在校園民歌時代，對於中國還有「龍的傳人」的幻想，殊不知唱這首歌的音樂人侯德健，當初曾因參加六四民運，而被中國驅逐出境，而馬英九還在唱龍的傳人。

陳俐甫分析，鼓浪嶼是廈門周邊的小島，板橋林家在鼓浪嶼有興建別墅，以前廈門有錢人也是住在鼓浪嶼，因為鼓浪嶼與台灣的林家關係密切，中共安排馬英九去那邊參訪，等於有遙望台灣的意味。

陳俐甫談及，馬英九曾說過「六四不平反，統一不能談」，中國至今對六四事件毫無反省及認罪，現在的馬英九只在乎跟中國統一，也不重視中國人權。蔡金樹被中共軟禁在鼓浪嶼，馬去那邊不會聲援的，因為六四事件上萬人死亡，馬都不在乎了，又怎會在意遭軟禁的一個人。

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹被中共指控台諜，於2020年10月我雙十國慶期間，被迫上《央視》自白認罪，事後判刑4年入獄。2023年出獄後，因有剝奪政治權利附加刑4年，蔡金樹被中共送往廈門鼓浪嶼軟禁，限制只能在島上活動，不准離開中國返台。（圖取自央視，資料照）

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