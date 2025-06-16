羅廷瑋宣講反罷免被社區民眾「請出場」 罷團：三階投票「起風了」

羅廷瑋出席社區區權會遭民眾反彈，被請離會場。（圖：敲羅行動提供）

2025/06/16 16:24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免國民黨立委罷免案，因查對期限陸續截止，罷免台中市第六選區立委羅廷瑋罷團「敲羅行動」迄今未接獲補件通知，外界預料恐進入第三階段投票，「敲羅行動」今曝，羅廷瑋積極參加社區區權會宣傳反罷免，結果昨（15日）又在區權會現身宣講，社區民眾不忍了，群起反對，最後「被請出場」，罷團指出，三階投票「起風了」。

對此，羅廷瑋服務處無直接回應，下午僅以當日開會大樓主委說明回應相關詢問，該主委指出，社區藍綠支持者都有，管委會持開放的態度，誰去都歡迎，昨天區權會處理非針對個人與單一政黨。

請繼續往下閱讀...

敲羅行動強調，國民黨立委罷免案查對期限陸續截止，截至目前尚未獲選委會補件通知，近來接獲不少民眾反映羅廷瑋近期積極參加社區區權會，在會中口口聲聲強調他在立法院的「政績」，羅廷瑋的助理則在台下發放反罷免文宣。

敲羅行動指出，今接獲民眾投情，指出昨日有社區區權會在南和里活動中心舉辦區權會，結果羅廷瑋現身致詞，一再強調他的「政績」，現場另有羅的助理發放反罷免的扇子，當場引起不少與會民眾反感，有人不忍了發聲怒斥「這是社區的事，請你離開」，有人則是對區權會主席表示抗議，直言「我反對羅廷瑋在這時候上台講話」、「這不是政治人物的場合」，台下民眾也接二連三表達抗議，更有人連番喊「請離開」。

原本羅廷瑋還拿著麥克風繼續發言，最後被會議主席請離，才跟他的助理離開。

罷團志工指出，隨著大罷免三階投票即將宣佈，近期羅廷瑋的個人看板越掛越多，他的抗罷免言行也越來越誇張，深入各社區廣為宣講，號稱「政見」，根本全是中央的政策，助理也在現場發放反罷免文宣品，這次終於有社區公民展現公民意識，做出最勇敢的決定，當場發聲拒絕羅廷瑋，請他離開現場，「無法坦然面對的羅廷瑋在離開前，還緊抓著麥克風不歸還」。

罷團指出，迎接大罷免三階投票「起風了」，社區公民勇敢站出來，反對羅廷瑋。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法