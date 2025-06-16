廢監院 台聯認修憲門檻高無法成功、應將制憲權納入公投法

台聯黨主席周倪安。（資料照）

2025/06/16 14:29

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團近日提出廢除監察院修憲提案。台聯黨主席周倪安今日表示，第10屆國會民進黨、時代力量黨團曾推動廢除考監，卻因為國、眾兩黨作梗失敗，修憲門檻如此高不可攀，根本無法修憲成功，要廢監察院，應將制憲權納入公投法，因為「修憲」根本難以廢除監察院。

周倪安指出，監察院所負責的職權回歸立法院，是台聯認同且支持的，但目前國會席次僅有113席，國會依法審查法律案、預算案及處理陳情或遊說案件的量能，本來就已經相當吃緊。如果只談廢除監察院，國會席次卻沒有相對調整，那麼當監察院的職權轉移至立法院時，則選民服務的問政品質，可能會下滑。

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周倪安續指，目前對大黨有利的選制，亦可能導致未來國會在行使彈劾、糾正等職權時，僅有大黨針對小黨。在第10屆國會時，民進黨、時代力量黨團即推動廢除考監，卻因為國、眾兩黨作梗而失敗，現在的修憲門檻如此高不可攀，根本是無法修憲成功。

台聯認為，要廢監察院，必須要制憲，應該是將制憲權納入公投法，因為「修憲」根本難以廢除監察院，藍白刻意在延會期間拋出此議題，只是在轉移社會大眾的注意力，而非真心廢監院；其次，廢除監察院就算已是朝野的共識，但其現在的業務要由哪些單位接手？應該都要一併討論，否則，就會像之前幾屆國會都只是打假球而已。

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