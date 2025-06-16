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    竹市府直播高虹安、鄭正鈐反罷免 罷團蒐證將告發行政疏失、違法

    新竹市雙罷三階總部發言人林志潔（中）與竹二罷團余筱菁（右）、南投一All罷馬罷團Chip（左）一同出席全民齊心監督，拒絕行政奧步記者會，會後並一同高喊『全民齊心監督，拒絕行政奧步』的口號。（記者田裕華攝）

    新竹市雙罷三階總部發言人林志潔（中）與竹二罷團余筱菁（右）、南投一All罷馬罷團Chip（左）一同出席全民齊心監督，拒絕行政奧步記者會，會後並一同高喊『全民齊心監督，拒絕行政奧步』的口號。（記者田裕華攝）

    2025/06/16 14:57

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免進入倒數，藍營執政縣市卻屢傳以行政資源干預公民罷免爭議。罷免新竹市長高虹安（涉貪停職中）、國民黨立委鄭正鈐團體「新竹雙罷」發言人林志潔今日痛批，民眾黨昨赴新竹宣揚反罷免，市府卻在官網直播此活動，高虹安、代理市長邱臣遠、鄭正鈐都上台宣講反罷免，罷團將持續蒐證，並對竹市府行政疏失、違法部分進行告發。

    反共護台志工聯盟中午召開記者會，由竹二罷團代表余筱菁、南投「All罷馬」罷團代表Chip、竹市罷團代表林志潔出席與會。林志潔指出，近期罷免行動進入緊鑼密鼓的作業期，不少地方出現行政不中立現象，以她所在的新竹市為例，市府於直播公開畫面中直接打上「罷免投不」的標語，引發輿論譁然。

    林志潔說明，新竹雙罷從罷免第一階段開始至今，因為一次要罷免新竹市長高虹安、藍委鄭正鈐，卻赫然發現，民眾黨昨天赴新竹宣揚反罷免，新竹市政府卻在官網直播此活動，被停權的市長高虹安、代理市長邱臣遠、鄭正鈐都上台宣講反罷免，除了違反行政中立，也涉違反選罷法、刑事犯罪行為。

    林志潔強調，目前罷團也已截圖蒐證，但新竹市府竟把責任推給廠商，若今天廠商可以出這樣的錯誤，下次再違法，難道高虹安、邱臣遠要把責任推給AI嗎？此外，新竹市府民政處長日前更帶著反罷免文宣進入受市府補助的活動，反罷免文宣小物更出現在觀光景點、市場等地，但罷團光是在市場舉牌就被驅離。

    余筱菁表示，罷免權乃憲法賦予人民的基本權利，不容任何形式的行政奧步或程序不公加以阻撓，唯有全民齊心監督，才能確保民主機制運作順暢，讓真正的民意得以展現。她重申，反共護台聯盟將持續關注各地罷免程序，並號召更多民眾參與志工行列，一同守護台灣民主與社會公義，也請相關單位盡快出來說明，並停止行政不中立的行為，不要為了惡意阻撓罷免而賠上政府公正的形象。

    「All罷馬」罷團代表Chip揭露，南投縣選舉委員會處理罷免補件明顯不公，目前桃園第五、六選區的罷免提案已在上週收到審查結果；反觀更早完成補件的南投一、南投二案，至今卻如石沉大海，毫無下文，相關單位遲遲未就進度說明，讓人不得不懷疑，是否有行政單位刻意延宕、蓄意護航特定對象，妨礙罷免案的正常推進。

    新竹市雙罷三階總部發言人林志潔（中）與竹二罷團余筱菁（右）、南投一All罷馬罷團Chip（左）一同出席全民齊心監督，拒絕行政奧步記者會，會後並一同高喊『全民齊心監督，拒絕行政奧步』的口號。（記者田裕華攝）

    新竹市雙罷三階總部發言人林志潔（中）與竹二罷團余筱菁（右）、南投一All罷馬罷團Chip（左）一同出席全民齊心監督，拒絕行政奧步記者會，會後並一同高喊『全民齊心監督，拒絕行政奧步』的口號。（記者田裕華攝）

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