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    監獄暴力事件頻傳！吳思瑤：除人力增補 空間擴建更不可缺

    立委吳思瑤。（資料照）

    立委吳思瑤。（資料照）

    2025/06/16 14:19

    〔記者陸運鋒／台北報導〕監獄暴力事件頻傳，立法院司法及法制委員會今邀請法務部、矯正署等單位進行專題報告並備質詢。立委吳思瑤指出，這5年來受刑人對教職人員暴力行為有301件，而112年至113年增加了32件，除了人力需要增補以外，監獄的空間擴建更不可缺。

    立法院司法及法制委員會今邀請法務部、矯正署等單位就「鑑於近來矯正監所暴力衝突事件頻傳，如何維護『矯正是刑事司法最後一道防線』及相關獄政策進作為，包括提升戒護人力資源」進行專題報告並備質詢。

    立委吳思瑤認為，除了從人力的增補部分下手，監獄的空間擴建更不可缺，畢竟空間會導引人的行為，若超收的狀況沒有解決，在高度的壓力跟高風險的人員聚在一起的時候，就容易發生不好的狀況。

    法務部長鄭銘謙表示，監所擴建問題，目前進行中八德外役監的部分，至於桃園女子監獄、台北看守所、台北女子監獄等正規畫擴建中。

    吳思瑤指出，收容人跟管理員衝突事件越來越多，但今日法務部、矯正署所提的報告，是收容人對教職人員的暴行，而近期有媒體揭露教職人員對受刑人包括性侵、施暴等，質疑數據根本是選擇性的公開。

    吳思瑤舉出校園當例子，一開始只蒐集學生對學生的霸凌，卻忽略了老師對學生的霸凌，這部分不能偏頗，不同的狀態深入分析才能對症下藥，清楚解決問題。

    法務部長鄭銘謙回應，任何在監所內發生的暴力事件，各種態樣很多都會注意防治。矯正署長周輝煌補充，有關管理人員不當凌虐人犯部分，「是我們主動發掘」，移請地檢署偵辦，並強調這是個案。

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