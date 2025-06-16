竹市府直播高虹安反罷免造勢 綠營批：高是市庫通黨庫現行犯

新竹市府官方臉書直播涉貪停職市長高虹安的反罷免造勢活動，民進黨市議員劉崇顯團痛批市府公家資源通高虹安，到底是誰授權，這家廠商2年多來又拿了市府多少預算經費！（記者洪美秀攝）

2025/06/16 14:33

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市政府官方臉書粉專，昨天直播涉貪停職要被罷免的市長高虹安反罷免造勢活動遭疑違反行政中立及刑法圖利、選罷法和利益衝突迴避法，市府事後稱是廠商操作不慎誤將市府串流平台納入直播。對此，市議會民進黨團今天痛批高虹安多次濫用公家資源做個人私用，是市庫通黨庫現行犯，黨團除要求高虹安、邱臣遠及黃國昌道歉，也應究責由主事單位城銷處長下台，黨團也會備妥資料向檢廉單位告發。

市議員劉崇顯也要求市府說清楚，為何高虹安活動的廠商有市府官方臉書的權限可開啟串流平台，質疑是市府官方臉書的委外廠商幫高虹安活動辦直播，而市府公家資源居然幫已涉貪停職近1年的高虹安做宣傳，這已是罪證確鑿的行為，他要求市府說清楚這2年多來這家廠商拿了市府多少預算經費？又是誰讓廠商有此權限？如果說不清楚，除負責市府官方臉書的城銷處長林昱志要下台，代理市長邱臣遠也應下台。

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劉崇顯提到，昨天很多市民手機都收到市府直播的的通知，但進入直播畫面竟是直播高虹安反罷免的非市府活動，絕非市府回應所稱是廠商誤觸串流平台的結果，根本就是高虹安授意市府如此做，即使市府對外稱廠商已下架連結，但仍有許多市民可從市府官方臉書收看直播到活動結束，這是市府無法抵賴或狡辨稱已下架連結就能矇騙。

民進黨團表示，高虹安多次遭批利用公家資源為個人涉貪停職做反罷免宣傳之用，如今更公然用市府官方資源直播反罷免活動，顯示整個市府運作已癱瘓失能，號召市民三階罷免要投同意票，讓竹市重新回到正軌。

市府表示，因市府官方臉書誤轉播一場非由市府主辦的活動直播內容，引發外界對行政中立疑慮，致上最深的歉意。經了解因現場廠商操作直播系統時，未充分檢視過去臉書儲存的直播串流設定，誤串連上市府平台。市府第一時間發現異常後，便將貼文下架，此次疏失因管理未臻完善，導致市民觀感受損，深感遺憾，後續會檢討直播與帳號管理機制。

新竹市府官方臉書直播涉貪停職市長高虹安的反罷免造勢活動，市議會民進黨團痛批市府公家資源通高虹安，是市庫通黨庫現行犯！（記者洪美秀攝）

新竹市府官方臉書直播涉貪停職市長高虹安的反罷免造勢活動，市府發言人楊寶楨對廠商誤將市府官方臉書做為串流平台直播非市府活動，深感遺憾與抱歉，市府將深自檢討。（記者洪美秀翻攝）

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