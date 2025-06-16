王鴻薇看板遭破壞 山除薇害澄清非志工所為、支持警方查真相

國民黨立委王鴻薇於民權東路吉林路路口一樓架設的廣告看板，今（16）天遭到破壞。（罷免團體「山除薇害」提供）

2025/06/16 14:10

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨立委王鴻薇於民權東路吉林路路口一樓架設的廣告看板，今（16）天遭到破壞，王鴻薇認為涉嫌對象是罷團、青鳥、側翼，表示已在第一時間報案，絕不姑息任何犯罪行為，一定追究到底；罷團「山除薇害」嚴正澄清，志工秉持守法精神，絕無任何人蓄意破壞王鴻薇或任何他人設置的看板與牆面設施，堅決反對任何形式的暴力與破壞行為，支持警方查明真相。

王鴻薇在臉書貼文指出，早上有支持者向辦公室通報，民權東路、吉林路路口一樓的看板，涉嫌被罷團、青鳥、側翼破壞，辦公室第一時間報案，絕不姑息任何犯罪行為，一定追究到底。而經警方勘驗畫面後，已鎖定一男一女嫌犯，以異物刺破看板上台北市長蔣萬安面部的部分後離去。她強調，這是看板第二次遭破壞，還是針對蔣萬安攻擊。

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對王鴻薇的看板遭到破壞，山除薇害表示遺憾，嚴正澄清強調團隊內部志工秉持守法精神，絕無任何人蓄意破壞任何他人設置的看板與牆面設施。團隊自三階開始已無招募新志工的企劃，都是自一、二階共同奮鬥至今，是互相扶持且具有互信基礎，堅決反對任何形式的暴力與破壞行為，支持王鴻薇與警方一同查明事實真相。

山除薇害陸戰隊長卡羅表示，已先確認內部志工沒有破壞看板，且若要惡意破壞，為什麼是破壞蔣萬安而不是王鴻薇，很擔心被惡意操作成罷團抹黑、造謠。

山除薇害表示，民主社會中的價值對決，應該建立在公開透明、公平理性的討論基礎上，而非任何形式的抹黑、破壞，或轉移焦點的操作。他們將持續以行動與創意，合法、和平、理性爭取中山北松山民眾的認同與支持，希望社會大眾理性看待，勿讓造謠與誤解模糊了民主行動的初衷。

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