為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋 獲頒澎湖榮譽縣民證

    澎湖縣長陳光復頒贈榮譽縣民證，給農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋。 （澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復頒贈榮譽縣民證，給農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋。 （澎湖縣政府提供）

    2025/06/16 13:57

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋服務公部門近40年，即將榮退，今（16）日率隊參訪地方農村成果，澎湖縣長陳光復特別頒發榮譽縣民證給李鎮洋，感謝其任內對離島澎湖農村發展及農村社區環境改善的支持，不僅有效推動地方產業升級、激勵青年返鄉投入農村建設，更成就澎湖在農村發展上多項里程碑。

    陳光復表示，澎湖因氣候乾旱、降雨稀少，原本就不利農業發展，也使農村社區面臨人口外流的嚴峻挑戰。為推動農村活化再生與永續發展，同時吸引青年返鄉投入，縣府長期與農業部水土保持署合作，透過專業輔導與資源挹注，結合青年世代的創意與行動力，打造具在地特色的社區風貌。從農村社區再生到水土保持相關工程，不論是技術支援或經費協助，李署長及水保署團隊皆全力支持，使澎湖農村社區不僅有朝氣、活力，更充滿競爭力。

    在中央、地方與社區共同努力下，澎湖去年榮獲多項農村榮譽的成就，也獲得國內外高度肯定。南寮社區榮獲「國家永續發展獎」民間團體類獎項，成為該獎舉辦20年以來首個獲獎的離島社區，也是該屆唯一得獎的社區，意義深遠。湖東社區於「第3屆金牌農村競賽」中榮獲銅牌殊榮，並代表台灣前往德國進行國際交流與學習，展現離島社區的卓越實力。

    此外，澎湖奎壁澳里海案例更獲得里山倡議夥伴關係（IPSI）認可，成為我國離島案例第1例，並於去年獲選年度精選案例。

    澎湖縣政府與農業部農村發展及水土保持署合作，創造農業升級。 （澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府與農業部農村發展及水土保持署合作，創造農業升級。 （澎湖縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播