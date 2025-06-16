農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋 獲頒澎湖榮譽縣民證

澎湖縣長陳光復頒贈榮譽縣民證，給農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋。 （澎湖縣政府提供）

2025/06/16 13:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農業部農村發展及水土保持署長李鎮洋服務公部門近40年，即將榮退，今（16）日率隊參訪地方農村成果，澎湖縣長陳光復特別頒發榮譽縣民證給李鎮洋，感謝其任內對離島澎湖農村發展及農村社區環境改善的支持，不僅有效推動地方產業升級、激勵青年返鄉投入農村建設，更成就澎湖在農村發展上多項里程碑。

陳光復表示，澎湖因氣候乾旱、降雨稀少，原本就不利農業發展，也使農村社區面臨人口外流的嚴峻挑戰。為推動農村活化再生與永續發展，同時吸引青年返鄉投入，縣府長期與農業部水土保持署合作，透過專業輔導與資源挹注，結合青年世代的創意與行動力，打造具在地特色的社區風貌。從農村社區再生到水土保持相關工程，不論是技術支援或經費協助，李署長及水保署團隊皆全力支持，使澎湖農村社區不僅有朝氣、活力，更充滿競爭力。

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在中央、地方與社區共同努力下，澎湖去年榮獲多項農村榮譽的成就，也獲得國內外高度肯定。南寮社區榮獲「國家永續發展獎」民間團體類獎項，成為該獎舉辦20年以來首個獲獎的離島社區，也是該屆唯一得獎的社區，意義深遠。湖東社區於「第3屆金牌農村競賽」中榮獲銅牌殊榮，並代表台灣前往德國進行國際交流與學習，展現離島社區的卓越實力。

此外，澎湖奎壁澳里海案例更獲得里山倡議夥伴關係（IPSI）認可，成為我國離島案例第1例，並於去年獲選年度精選案例。

澎湖縣政府與農業部農村發展及水土保持署合作，創造農業升級。 （澎湖縣政府提供）

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