張立齊嗆台灣當局恐嚇威脅是「紙老虎」 學者：領統戰部薪水替中共發聲

張立齊參加海峽論壇受訪時表示，「民進黨當局」用盡各種方式恐嚇民眾參加，但現場有非常多台灣青年，這說明「台灣當局」的威脅恐嚇只是「紙老虎」。（圖擷取自微博）

2025/06/16 13:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕海峽論壇於廈門舉行，因持有中國定居證被註銷台灣身分的張立齊出席與會。他接受中共官媒《央視》、《海峽導報》聯訪時聲稱，「民進黨當局」用盡各種方式恐嚇民眾參加，但現場有非常多台灣青年，這說明台灣當局的威脅恐嚇只是「紙老虎」。學者批評，張立齊是中國統戰部的職員，領著統戰部薪水，去海峽論壇替中共發聲，不必當成台灣人看待。

張立齊指稱，「民進黨當局」用盡各種方式來恐嚇台灣民眾參加海峽論壇，但其實現場有非常多台灣青年，這說明台灣當局的這種威脅恐嚇只是「紙老虎」，擋不住台灣民眾參與兩岸交流的積極與熱情。

請繼續往下閱讀...

張立齊說，要無懼於「綠色恐怖」、「專制獨裁」的打壓，讓所有台灣民眾能夠看到「祖國大陸」發展繁榮富強，現代化制度非常完善的真相。

張立齊也接受《央視》訪問，他痛批「民進黨當局」限制中國很多影視作品，包括電影《哪吒》等，害怕中國好的影視作品，影響民進黨設置的意識形態恐嚇，以及編撰的「大陸落後」等謊言。

張立齊稱，中國在新媒體、動畫、電視劇都有非常好的作品，希望台灣不要搞限制，能夠把這個門打開，讓台灣的老百姓真實地看到中國，看到兩岸中華文化優秀的好作品。

對此，台灣教授協會會長陳俐甫今日受訪表示，張立齊喪失台灣身分後，去參加海峽論壇所講的話，就是一個站在中共立場的中國人，不必再當成台灣人看待。

陳俐甫批評，張立齊已經沒有台灣身分，講話跟國台辦如出一轍，你若還把他當成台灣人，就是中了中共的計。更何況這個人任職於統戰部直屬的華僑大學，該校教師是統戰部職員，領的是統戰部薪水，根本是在替中共黨政軍做事。

陳俐甫進一步說，這個人不是中國國務院教育部聘用的，而是中國統戰部聘用的，一個統戰部的職員去海峽論壇對台灣說三道四，所發表的其實就是統戰部的觀點，「領統戰部的錢來發聲的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法