接見美眾院「國會台灣連線」主席 總統盼台美從軍購邁向共同生產研發

賴清德總統今接見美聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團時表示，希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係。（圖由總統府提供）

2025/06/16 13:47

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見美聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團，感謝各位眾議員積極為台灣發聲，也持續關注台海和平穩定，希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作；貝拉表示，民主陣營有責任維護亞洲的和平，並強調美國國會對台灣人民的支持跨越黨派。

訪團成員還包括美國聯邦眾議院眾議員艾莫（Gabe Amo）、貝爾（Wesley Bell）、薔森（Julie Johnson）、梅可布萊德（Sarah McBride）及歐謝夫斯基（Johnny Olszewski）等。

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賴清德指出，去年1月貝拉在總統大選後訪問台灣，展現美國國會對民主台灣的堅定支持，這次率領眾議院「軍事」及「外交」委員會新科議員來台，持續厚植美國國會友台力量，他要代表台灣人民衷心向貝拉眾議員及各位訪賓表達誠摯歡迎。

賴清德認為，長年以來美國國會跨黨派的強力支持，是台灣與美國關係穩健前進的關鍵力量，感謝各位眾議員在國會積極為台灣發聲，提出多項友台倡議，強化台美關係，拓展台灣國際空間，也持續關注台海和平穩定。

賴清德強調，台灣有堅定不移的決心守護印太區域和平與穩定，過去1年來政府和民間合作積極提升「全社會防衛韌性」，並加速推動國防改革；也將優先編列特別預算，在今年讓國防預算能達到GDP 3%以上；同時，希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係，繼續深化國防產業交流合作。

在產業交流方面，賴清德表示，未來將持續強化台美雙向投資及產業合作，也期待解決台美雙重課稅法案，可以在今年順利完成立法；感謝貝拉眾議員去年11月針對這項議題領銜發起聯名函，並獲得上百位議員連署支持，希望台美之間透過打造更完善經貿交流環境，共同提升經濟發展韌性。

貝拉表示，去年1月他與迪馬里（Mario Diaz-Balart）眾議員是第1個到訪並祝賀總統勝選的國會代表團，這是1個重要的時刻，不僅對台美關係、對全世界所有關係亦然，當看到歐洲及中東的衝突，民主陣營有責任維護亞洲的和平，因此這次訪團有來自外交和軍事委員會的成員。

貝拉強調，雖然此次代表團是由民主黨成員組成，但美國國會對於台灣人民的支持跨越黨派，此行他也帶來「國會台灣連線」其他兩位共同主席迪馬里及巴爾（Andy Barr）眾議員的支持；並向共同主席之一、也是台灣的老朋友—康納利（Gerald Connolly）眾議員的辭世致上哀悼之意。

最後，貝拉提到，他和總統之間有著特別的連結，因為他們都是醫生，作為醫生的職責是治癒、維護和平，確保每個人都有光明且繁榮的未來，因此訪團在這樣的精神下與總統會面。

賴清德總統今接見美聯邦眾院「國會台灣連線」共同主席貝拉（Ami Bera）訪問團時表示，希望台美安全合作能從「軍事採購」邁向「共同生產、共同研發」夥伴關係。（圖由總統府提供）

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