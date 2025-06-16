竹市藍營批一般性補助款遭刪9.8億 綠營：藍白刪中央預算又壞又笨

新竹市議會國民黨團批竹市一般性補助遭中央減9.8億，籲中央徹回此決定，且支持市府提行政訴願。（記者洪美秀攝）

2025/06/16 14:26

〔記者洪美秀／新竹報導〕對於中央刪減竹市一般性補助款9.8億，市議會國民黨團今天譴責中央違反《財政收支劃分法》保障地方財政穩定的原則，質疑是中央以政治立場作為補助分配標準，刪減地方教育與社福相關補助。對此，綠營也回擊批冤有頭債有主，藍白聯手刪中央總預算在先，藍白應搞清楚誰才是始作俑者，更批藍白不是壞就是笨，提行政訴願即使勝訴也沒錢可發，籲藍白向所屬立院黨團趕緊通過中央所提的追加預算做彌補，才是正確負責的作為。

曾資程說，一般性補助款遭刪減的「始作俑者」是藍白立委，非中央政府。此次補助款短少的責任在立法院的藍白多數聯手。若市府提行政訴願，過程曠日廢時，在既有預算框架下「即便勝訴也沒錢可發」，反徒增程序負擔。國民黨團「不是笨就是壞」，若理解預算法與財政制度卻還提此訴求，就是蓄意操作；若不理解，則反映其程度不足。真正解方是支持中央所提的追加預算，應請藍白立委趕緊通過，而非指責行政院。

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議員陳慶齡指出，竹市一般性補助款遭刪9.8億元，刪減幅度達27%，行政院未與地方政府溝通協商，顯示決策過程極不透明，是當家鬧事不給錢「帶頭違法」。議員張祖炎也說，遭刪減項目涵蓋教育、社會福利及基本建設等關鍵領域，其中教育經費遭刪1.87億元，可能影響校舍興建及營養午餐補助、教室冷氣電費；社福遭刪2.04億元，也影響弱勢族群照護與社會救助；基礎設施經費遭砍4.88億元，也會影響市容維護等基礎工程。

黨團除力挺竹市府提行政訴願，盼透過法律途徑讓正義實現。並籲中央懸崖勒馬，撤回刪減補助款決定，勿將公共資源當成政治籌碼，以人民福址為優先。

新竹市議會國民黨團批竹市一般性補助遭中央減9.8億，民進黨市議員曾資程批，國民黨不是笨就是壞，冤有頭債有主，是藍白在立院聯手刪總預算在先，且提行政訴願也無錢可發，籲支持中央所提追加預算，才是真正照顧人民福址。（記者洪美秀攝）

新竹市議會國民黨團批竹市一般性補助遭中央減9.8億，民進黨市議員曾資程批，國民黨不是笨就是壞，冤有頭債有主，是藍白在立院聯手刪總預算在先，且提行政訴願也無錢可發，籲支持中央所提追加預算，才是真正照顧人民福址。（記者洪美秀攝）

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