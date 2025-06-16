新樓醫院160歲感恩禮拜 賴清德「 回娘家」表達3感謝

台南新樓醫院逢160歲生日感恩禮拜，新樓醫院院長劉啓擧（左）歡迎總統賴清德回娘家與會。（圖由新樓醫院提供）

2025/06/16 13:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南新樓醫院於14日（週六）在該院舉行創院160週年的感恩禮拜，隆重紀念台灣首間西醫醫院自1865年創立以來的歷史里程碑。新樓醫院並邀請過去曾在新樓醫院行醫的總統賴清德回娘家與會，賴清德在禮拜上表達對新樓醫院的3個感謝。

總統賴清德致詞指出，第1個感謝，回想當時在新樓醫院時，感受到溫馨充滿愛的地方，此次帶著回娘家的心情來看看老朋友們、也感謝新樓醫院的邀請；第2個感謝是感謝馬雅各醫師及新樓醫院堅守醫療160年；第3個感謝則是新樓醫院積極配合政府啟動「健康台灣深耕計畫」，照護社會大眾的健康。

請繼續往下閱讀...

除了總統賴清德，台南市長黃偉哲、台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師、南部五中會議長及多位長老、友好醫院代表、公部門貴賓、歷任董事長與院長、醫護同仁及病友等逾400位嘉賓出席，一同獻上感恩祝福，見證新樓醫院在160年來堅守信念、持續守護台灣人民健康的歷史與榮光。

新樓醫院院長劉啓擧於禮拜中表示，這是充滿感恩與敬畏的時刻，新樓160年歷史，是1條充滿信仰、愛與奉獻的道路。醫院能有今日的發展，始於1865年馬雅各醫師遠渡重洋來台，不僅帶來現代醫療，更帶來基督的愛與福音。此後，多位宣教師、醫師、牧者、護理師陸續接棒投入，成就新樓今日的樣貌。

劉啓擧分享說，今年5月12日董事會特地前往英國蘇格蘭尋根，成功完成馬雅各墓園修復工程，並在愛丁堡找到馬雅各故居，於當地古城區立下紀念牌，完成揭牌禮拜，還與馬雅各家族第四、五代後人團聚，意義非凡，象徵醫院精神與歷史命脈的延續。

「我們不只是1家醫院，更是1家宣教醫院」。劉啓擧強調，新樓自創院以來即以信仰為核心使命，堅持4大理念：確立宣教醫院定位、提供全人醫療照護、打造有愛幸福職場、建立正向信念。醫院核心價值「服事（Service）、愛心（Love）、盼望（Hope）」將繼續在每1位新樓人的工作中實踐，為主做美好見證。

展望未來，新樓醫院將以「開拓醫療新視野、打造有愛幸福職場」為發展目標，積極推動智慧醫療與永續發展，成立永續發展委員會，導入環境、社會與治理（ESG）機制，持續優化醫療服務，致力成為社區「身、心、靈」健康照護的典範醫院。

台南新樓醫院逢160歲生日感恩禮拜，醫院前、現任院長與代表難得齊聚一堂。（圖由新樓醫院提供）

台南新樓醫院逢160歲生日感恩禮拜，總統賴清德（中）受邀回娘家與會致詞。（圖由新樓醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法