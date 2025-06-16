民眾黨控監委田秋堇搭公務車去台北轉運站 質疑是否填派車單

民眾黨指控，監委田秋堇今年5月9日下午4點，搭乘公務車去台北轉運站。（民眾黨提供）

2025/06/16 14:09

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨立院黨團提出廢除監察院修憲提案後，其黨工今日赴監院外召開記者會，民眾黨立委黃國昌地方主任陳語倢指控，監委田秋菫在5月9日下午4點，搭乘公務車去台北轉運站，質疑田是否有如實填寫公務車派車單。

民眾黨新聞部主任吳怡萱、黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸、板橋區主任林子宇、中和永和區主任陳怡君、汐止金山萬里區主任陳語倢上午赴監察院前召開記者會。林子宇指出，據監院網站上的調查報告中顯示，被爆料搭公務車去剪頭髮的監委王榮璋，這半年一件調查報告都沒有；被發現搭公務車去看牙的監委蘇麗瓊，這半年來也僅5件。

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林子宇痛批，監委們到底有沒有在上班，還是上班都在摸魚？監察院不應該成為賴總統酬庸的地方，人民的納稅錢也不應該這樣子被糟蹋，奉勸這些監委，如果還想要臉，就請提早下台、儘早負責。

陳語倢則揭露，監委田秋菫在今年的5月9號下午4點，尚未下班的情況下，搭乘公務車去台北轉運站，監察院依照規定，使用公務車必須要寫派車單，必須要清楚的記載去的地點、用車的原因，以及乘坐人數，「田監委，真的有如實的填寫申請嗎？」

針對監察院副院長李鴻鈞承諾會召開紀律委員會，陳語倢質疑，當黃國昌辦公室發函詢問紀律委員會什麼時候要開？監察院卻不敢回答，這簡直是官官相護，毫無下限。

新聞部主任吳怡萱重申，監察院這棟建築物必須要走入歷史，監察院不是讓執政黨養老的地方，不是讓執政黨放人酬庸的地方，更不是讓執政黨放人濫用職權來追殺政敵，廢除監察院刻不容緩。

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