蔣萬安、李四川反罷護藍委 民進黨控「大鯨魚」霸凌公民

民進黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、何孟樺、林亮君、許淑華召開「大鯨魚霸凌大罷免！藍委集體打壓公民！」記者會。（記者田裕華攝）

2025/06/16 12:49

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨發言人吳崢今偕台北市議員簡舒培、何孟樺、林亮君、許淑華召開「大鯨魚霸凌大罷免！藍委集體打壓公民！」記者會，譴責國民黨以海量資源、行政優勢護航，搭配司法訴訟恐嚇罷團，分化、破壞罷免力量，台北市長蔣萬安、副市長李四川還頻與藍委合體反罷免，民進黨會做民團最強力後盾；簡舒培也質疑，近期她頻遭抹黑、分化，正與大罷免密切相關。

吳崢指出，近期國民黨台北市立委，不斷揚言動用司法打壓，或以市政資源優勢，刁難公民自發的罷免行動，上週末台北市長蔣萬安及副市長李四川頻頻與國民黨立委合體，甚至出言抹黑罷團，國民黨「大鯨魚霸凌大罷免」事態嚴重，因此，民進黨要向社會宣示與公民團體並肩作戰，反霸凌、挺公民，譴責國民黨運用行政與司法打壓公民。

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許淑華痛斥，國民黨立委徐巧芯就是霸凌小市民的大立委，囂張行徑有五大樣態，一、連署期間疑對罷免小站查水表；二、疑似洩漏個資遭踢爆後，竟嗆要對罷團興訟；三、遭網紅爆料徐自家就有既存違建；四、以權力不對等手段，檢舉下架罷團看版海報，或導致罷團海報被覆蓋；五、不斷抹黑公民，以「邪教愛投票」等言論來霸凌羞辱，徐的專業不是問政，霸凌小市民才是她的日常。

簡舒培也質疑，藍營正以「分化」反制大罷免，包括近期她2021年向議會索資的內容遭截圖流傳，近期還流出今年2月的內部談話錄音，種種跡證顯示皆與大罷免關係密切，明顯是有心人刻意分化，甚至還有「破壞人格」行徑，包含對沈伯洋父親、對王義川家中私事等情事被擴大操作，都是在削弱大罷免的能量，呼籲本土陣營應該加以注意。

林亮君指出，「山除薇害」罷團看板被拆除下架，明顯是北市府以行政資源暗助王鴻薇，公民團體也憂心支持罷團的友善店家遭接連檢舉，後續再刊登看板恐被「查水表」，此外，李四川陪同王鴻薇掃街反罷免，還提及「民代做不好可以忍耐4年」，無視公民權利，顯示國民黨還遺留威權思維，可預期蔣市府將持續動用行政資源，相挺遭罷藍委、壓制公民團體，她身為北市民代將全力監督北市府。

何孟樺表示，國民黨面臨罷免，各地接連傳出查水表與資源不對等的狀況，現在蔣萬安、李四川「大咖盡出」反罷免，據報導，李彥秀與罷團在港湖地區的看板布條數量是51比0，有如此懸殊的資源還要請大咖站台，代表李一定做錯什麼才會這麼緊張，面對這樣資源不對等的戰役，呼籲所有的支持者當罷團的後盾，民進黨也會是罷團最有力的夥伴，一定會盡力協助。

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