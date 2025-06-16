指內政部要求地方自籌租金補貼 張麗善批：不是政府應有作為

雲林縣長張麗善。（記者李文德攝）

2025/06/16 13:21

〔記者李文德／雲林報導〕行政院拍板統刪中央給各縣市一般性補助款，引發部分地方政府反彈。雲林縣長張麗善今（16）日指出，上週收到內政部公文，因應財劃法修法要求租金補貼地方政府應自籌，在無形當中增加地方政府負擔。中央只想用政治手段把負擔轉嫁給地方，不是一個政府該有的作為。

張麗善表示，上週內政部公文指因應財劃法修訂，明年度300億元重要擴大租金補貼，地方政府應部分自籌，雲林縣需自籌10%，金額大約5600萬元左右。

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張麗善說，很多的政策現在都急轉彎，要地方政府買單，以租金補貼而言，雲林政府一年大概要自籌五千多萬以上，租金補貼政策是中央開的支票，理應中央自行兌現，不該由地方承擔，對於財政艱難的雲林縣，一般補助款被刪減，加上中央不合理轉嫁，更是雪上加霜。

她表示，各個部會現在都因應未來的財政收支劃分法，想方設法苛扣地方款項，甚至要地方政府承擔，地方因此需承擔的自籌款從10至50%都有，影響程度難以想像。到目前為止，政府沒有思考民生疾苦，只想著用政治的手段操縱各部會，這不是一個政府應該有的作為。

張麗善強調，希望中央政府要聽到地方的聲音，不要讓地方政府處於非常困難的經濟條件，也不要讓地方政府增加更多的負擔。

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