質疑曹興誠與賴清德面對面討論 黃國昌：我為何不能？

台灣民眾黨今天召開記者會，黨主席黃國昌（右）質疑總統府邀請在野黨主席共商國是，目前規劃卻變成總統單方面發言。左為民眾黨秘書長周榆修。（記者田裕華攝）

2025/06/16 12:59

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德日前責成國安團隊規劃向國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌進行「重要國安情勢簡報」。黃國昌今（16）日召開記者會提出三大質疑，批評該流程儼如讓在野領袖去聽報告，質疑為何賴總統能與聯電榮譽董事長曹興誠面對面討論大罷免，卻要他們「坐著聽總統講話」與閉門簡報、無法實質意見交換？

民眾黨上午召開「回應朝野共商國是」記者會，民眾黨秘書長周榆修指出，本月15日他接獲總統府秘書長潘孟安來電通知，總統將於18日上午接見各政黨領袖，半小時的總統談話將公開，接著進入兩小時「閉門國安專報」與後續綜合座談，而會公開的「總統接見」環節只有總統講話，且會比照5月的院際協商模式，綜合討論亦納入閉門範圍。

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黃國昌提出三大質疑，首先，賴總統在520曾明確宣示，要與在野黨「坦率、真誠交換意見、共商國是」，但依目前總統府規劃，整場會議卻變成總統單方面發言，根本無從討論互動，這樣的設計與朝野會談的初衷嚴重背離。

黃續指，再者，整體行程三小時之中，除了單純聽報告以外，有兩小時為機密性質的國安簡報，剩餘的綜合座談也因與簡報內容連動，被一併劃定為閉門不公開，人民關心的重大議題非常多，賴總統似乎只願意把議題限定在國安專報；第三，國人除了期待看到總統回應民生議題，也希望朝野能有直接溝通機會。

此外，黃國昌也提及，相信總統府也在關注這場記者會，民眾黨會用最開放的心胸持續溝通，大家都知道賴總統與發起罷免行動的曹興誠面對面討論大罷免，為何邀請在野黨主席時，卻是讓他們坐著聽總統講話與閉門簡報、無法實質意見交換？

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