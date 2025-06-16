「六都誰最該被踢掉？」 黃偉哲：有人刻意政治操作

針對「六都誰最該被踢掉？」的議題，台南市長黃偉哲表達不平，強調這是政治操作，不值一顧。 （記者蔡文居攝）

2025/06/16 12:42

〔記者蔡文居／台南報導〕「六都誰最該被踢掉？」「被除名？」或「最沒資格？」這樣的議題，每隔一段時間就會出現網友點名台南最沒資格升格直轄市。對此，台南市長黃偉哲今天表達不平。他表示，這是有人刻意進行的政治操作，幾乎每年都有，根本不值一顧。

南市議員李中岑今天總質詢，出示「六都誰最該被踢掉？」的相關內容，內容指台南人少、偏鄉、交通差，最沒資格升格。她表示，台南是因以文化立都而升格，看到這些內容蠻心痛的，相信市長看了應該心也很痛，而且這內容有很多都不是事實，未來市長要如何改變民眾對台南的看法？

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黃偉哲答詢說，這每年都會有人刻意操作這議題，這是特定人在炒作，不管是刻意炒作還是真心建議，「我們都會虛心來改善檢討」，但指台南是唯一10年來交通建設都沒成長的城市，他深深不以為然，寫這內容者絕非台南人。

黃偉哲事後受訪補充說，當初台南市升格的原因就很清楚，台南是以文化立都及豐厚的文化底蘊來升格，現在卻要來比基建，過去雙北已獨占鰲頭了，他覺得這種比較並不公平，而且每年固定到5、6月的時候，就有人在社群媒體或一般媒體上操作此議題，他覺得這不值一顧，「而且我們對台南有信心」，對未來台南的發展也有信心。

黃偉哲強調，這是政治操作，每年都有，他自己就看過4、5次，該議題常藉批評台南沒有交通建設，其實這是假訊息，難道南鐵地下化、捷運的規劃籌建、市區廣設停車場等，這些不是交通建設？

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