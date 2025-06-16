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    李四川助講王鴻薇挨轟行政不中立 蔣萬安：賴清德也曾見罷團領銜人

    台北市長蔣萬安出席台北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席台北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    2025/06/16 12:43

    〔記者孫唯容／台北報導〕全台大罷免浪潮來襲，國民黨立委王鴻薇面臨危機，昨（15）日台北市副市長李四川現身謙和市場，為王鴻薇助講、站台，引發外界質疑「行政不中立」，對此台北市長蔣萬安今（16）日受訪則反批，總統賴清德也曾見罷免團體的領銜人，「哪有什麼行政不中立」？

    李四川昨天陪王鴻薇掃街時，遇到挺罷的女子高喊，「大罷免大成功」，面對嗆聲，李四川強硬回擊，做不好才會被罷免，「不過我也要告訴罷免女子，我們一定會反罷免成功」，強調會尊重人民有選舉與罷免的權利，但不認同沒有正當理由就全面罷免，更呼籲支持者投下「不同意罷免」票。

    此舉讓李四川被質疑恐觸及行政中立的灰色地帶，而民進黨北市議員洪婉臻更直批，行政中立是台北市市長和台北市的副市長，最基本的要求，「希望李四川記得自己的角色是什麼。」

    蔣萬安今天上午出席「台北市第一座校園藝術生態博物館」開幕記者會，面對行政不中立爭議，蔣萬安反擊「哪有什麼行政不中立」，更點名總統賴清德曾會見罷免團體的領銜人，而內政部長劉世芳更在民進黨場合說，賴總統要成為台灣國的主人，「這有行政中立嗎？要一致標準」。

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