館長嗆哪有台灣人到中國回不來！ 陸委會：赴中失聯、遭關押132件

網紅「館長」陳之漢結束6天5夜上海直播行程，15日晚間搭機返台。（資料照）

2025/06/16 12:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕網紅館長陳之漢昨天結束中國行返台，他呼籲台灣人要多到中國走走看看，不要聽信民進黨說赴中風險高的「謊言」，並質疑台灣哪有人到中國之後回不來的。陸委會今日公布最新數據，自2024年截至今年5月底止，已接獲國人陳情赴中失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案，共計132件。

陸委會表示，該會自去年1月1日迄今年5月31日止，接獲國人陳情赴中失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案計132件，其中包括多名學者、退休軍警及一貫道人士等。其中，有31人失聯、15人遭留置盤查、86人疑遭中方限制人身自由，相關案件有持續增加的趨勢，且存在為數不少家屬不願報案之未曝光黑數。

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陸委會指出，考量因涉個人資料，政府無法對外透露細節，但都會協助家屬向中方確認國人在陸現況，並在尊重家屬意願下，給予必要的協助。

對於館長聲稱不要聽信民進黨說赴中風險高的「謊言」，陸委會強調，中共近年持續增修國安法令，擴張執法權限及長臂管轄，考量中共執法高度不確定，加以法治長期欠缺透明，國人赴中可能觸法或遭入罪風險大增，政府也持續接到國人詢問赴中人身安全的關切電話，確實已讓各界產生疑慮與不安。

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