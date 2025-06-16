新北交安人力不足台北交工處一半 議員籲科別合併升格

新北市議會今日進行市政總質詢，侯友宜針對議員質詢提出相關回應。（記者黃子暘攝）

2025/06/16 12:36

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市去年度行人死傷事故共2903件，死傷人數2757人，市議員翁震州今（16）日在市政總質詢上指出，新北去年事故件數在六都中僅比台中市低，而交通局中攸關交通安全的2個科別僅有61名人員，甚至不及業務、轄內人口較少的台北市交通管制工程處223人一半，希望市府將交通局這2科合併成立為處，宣示市府交安決心。市長侯友宜說，願意研議，然而新北預算規模如此，若財政收支劃分法多多挹注，調整會更方便。

翁震州指出，新北的歷年行人死傷事故有逐步提升趨勢，去年度新北事故件數、死傷人數量位列六都第二高，僅次於台中市，顯示市府投入許多資源、政策無顯著成效，然而公務員早已疲於奔命，上午會勘、下午畫圖、晚上監看車輛之餘，假日還要寫公文、發開會通知，繁重業務量反映在交通局交通管制工程科、交通安全科的離職率，不含約聘人員，2科人員編制共61人，交工科平均離職率是13％，交安科是21.7％。

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翁震州表示，相鄰的台北市府成立交工處，人員編制223人，預算10.3億元，服務的人數、處理業務量都比新北市預算4.6億元的交工科、1500萬元的交安科少；他認為，應將2科整合升格為處，提升預算與人員編制，市府也可藉此宣示重視交安的決心。

交通局長鍾鳴時說，業務量繁重對發展中的城市難以避免，交通局現行透過加強在職訓練等方式加強，並且針對交通工程類等公務員的待遇提升，目前已經成功爭取2次。

侯友宜說，可以請交通局研議升格，新北市工務類公務員也有類似狀況，許多局處人比台北少，工作量又比台北多，因新北升格後並未將人員編制做大，提升單位位階是解決方法之一，仍要思考如何增加人力，新北預算規模有限，仍希望能爭取更多人力、資源改善路口，若財劃法願意多多挹注，更便於市府調整狀況。

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