賴總統18日邀在野共商國是 國民黨團籲能源安全、經濟發展也納入

國民黨立委葛如鈞。（圖由國民黨團提供）

2025/06/16 12:23

〔記者林欣漢／台北報導〕賴清德總統日前邀請在野黨共商國是，總統府規劃由國防部等4機構進行國安簡報，賴總統也傳出將親自出席。國民黨團今（16日）上午召開記者會，呼籲賴總統除了國安相關議題外，包括能源安全、經濟發展、AI產業創新的議題，也能納入朝野對談項目。

國民黨團也呼籲民進黨正視國民黨中央所提出的訴求，例如幕僚會前會、政黨領袖對談，希望這些理性的議題，能夠成為朝野對談的主軸，盼望總統府能夠盡早提出明確答覆。

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國民黨立委葛如鈞表示，以伊衝突可能導致油價上漲，是否會讓台灣面對新一波能源挑戰？現在需要團結一致對外的時候，國民黨團要向賴總統清楚表達，不要再玩弄人前手牽手，背後下毒手的手法，這樣的手段只會讓民眾對執政的民進黨更加反感。

葛如鈞指出，賴總統表面上呼籲團結，但暗地裡持續推動大罷免，幾天前還在跟反共護台志工聯盟創辦人曹興誠碰面，開會討論罷免在野黨事宜，事件曝光後還在刻意解釋隱瞞。賴總統真的想要跟在野黨主席坐下來好好談，就根本不該與罷免團體「促膝長談」，應該立刻要求行政院把苛扣地方縣市政府的一般性補助款發放。

葛如鈞說，16日是地方縣市政府對行政院苛扣一般性補助款，提出行政訴訟的最後期限，如果賴總統真的樂見朝野能夠共商國是，那麼在今天中午之前應有所表示。

葛如鈞表示，為台灣未來打拼，一直是國民黨努力的方向，即便不確定賴清德總統的邀請，是帶著善意，還是充滿政治算計的惡意，作為一個理性、負責的百年政黨，國民黨願意用開放的態度來面對。

葛如鈞強調，現在執政黨全面發動罷免在野黨國會議員的做法，在全世界民主歷史上，從未發生過。反倒是想利用執政的政治力量，移除掉在野黨監督力量的，只有在柬埔寨、厄瓜多和委瑞內拉，難道這些國家，都是賴清德總統效仿的國家嗎？心目中理想的國家嗎？賴清德總統發動大惡罷，這種親痛仇快的做法，相信全民不會認同。

葛如鈞表示，對於任何團結台灣，共同因應世紀變局的方式，國民黨團也都願意以正面立場看待，呼籲民進黨正視國民黨中央所提出的訴求，例如幕僚會前會、政黨領袖對談。除了國安議題外，也包括能源安全、經濟發展、AI創新激勵產業發展。尤其是，民進黨執政8年，AI基本法草案提不出來，在原地踏步。國民黨團希望這些理性的議題，能夠成為朝野對談的議題，希望賴清德總統能夠盡早提出明確答覆。

葛如鈞再次表示，大惡罷、大失敗，大惡罷若成功，台灣民主一場空。

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