館長喊「阻止愚蠢大罷免」 許淑華：中共又給新任務？

網紅「館長」陳之漢結束6天5夜上海直播行程，15日晚間搭機返台。（記者朱沛雄攝）

2025/06/16 11:56

〔記者陳昀／台北報導〕網紅「館長」陳之漢結束6天5夜的上海之旅，昨晚回到台灣聲稱，要先完成一個重要任務，就是阻止「愚蠢的大罷免」；民進黨台北市議員許淑華今在民進黨記者會上質疑，館長一下飛機就說要阻止大罷免，是不是中共又給了新的任務？到底誰授意？質疑中共「反罷免大聯盟」正與藍白立委、親中網紅裡應外合阻止民意前進。

民進黨今天召開「大鯨魚霸凌大罷免！藍委集體打壓公民！」記者會，包含黨發言人吳崢、台北市議員簡舒培、何孟樺、林亮君、許淑華與會。

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許淑華質疑，館長一下飛機就說「要阻止愚蠢的大罷免」，是不是中共又給予新的任務阻止大罷免？到底誰授意的？館長應該跟所有罷團溝通為什麼想要罷免，搞不好聽完就懂了，如果館長一意孤行要阻止大罷免，她也要懷疑到底是誰交代這個新任務，請館長好好對外說明。

許淑華表示，館長的行徑真的讓人匪夷所思，所以我們要有很高的警覺性，中共「反罷免大聯盟」成立，體制內由國民黨、民眾黨立委，包括跟國民黨立委徐巧芯一唱一和霸凌民眾；體制外則利用親中網紅裡應外合。

許淑華認為，專制思想的國家才會想要阻止民意前進，民主國家是尊重民意、也要接受民意檢驗，三階已經箭在弦上，剩不到1、2個月的時間，難道中共是跟台灣協力者一起反罷免嗎？

許淑華懷疑，館長一下飛機講這個話，不是單純個人意志，到底有沒有「中共反罷免大聯盟」積極應處台灣罷免的狀況？呼籲全國人民不能讓親中勢力繼續侵蝕台灣，這次罷免行動，「護台灣」是首要重點目標，請大家共同關注藍白立委如何面對罷免。

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