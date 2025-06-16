批在野廢監院是政治報復 吳思瑤：現階段不會隨之起舞

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

2025/06/16 11:51

〔記者謝君臨／台北報導〕在野黨近日拋出修憲廢除監察院議題，而立法院司法及法制委員會今也排審「監察院組織法修正草案」，限縮監委任用資格。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，廢除監院到底藍白合不合，要讓藍白之間先去整合，如果要廢監院，何必大費周章再修法限縮監委任用資格。她也批評，（廢監院）是政治報復、急救章、國會擴權的修憲，「現階段民進黨不會隨之起舞。」

針對修憲廢監院議題，吳思瑤指出，「到底藍白合不合，我是越看越不懂。」她說，民眾黨團總召黃國昌領銜提案廢除監院，目前國民黨有24位委員參與連署，但包括黃的老大、國民黨團總召傅崐萁以及擔任幹部的王鴻薇都沒有連署，且兼任國民黨組發會主委的許宇甄最後撤簽，也非常啟人疑竇。

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吳思瑤說，過去國民黨奉行五權憲法，現在到底要不要配合民眾黨、配合黃國昌來演這一齣，修憲到底有沒有藍白合，「我想要讓藍白之間先去整合。」他也認為，黃國昌提案廢除監院，是把嚴肅的憲政課題拿來做為政治操作的工具，「憲政體制改革何其慎重，絕對不是這樣急就章的隨意拋出。」

吳思瑤因而批評，「這是一個政治報復式的修憲、這是一個急就章式的修憲，這更是一個國會擴權式的修憲。」他說，在本屆立院第一會期，藍白聯手的「國會擴權法案」，被憲法法庭宣告違憲之後，現在黃國昌又故態復萌，一直想要把監委的調查權拿到手，這就是國會擴權的思維。

至於民進黨的立場，吳思瑤說，上一屆的修憲委員會，當時國民黨是抵制、杯葛廢除考試院及監院的，所以最終在院會表決的只有18歲公民權。他強調，修憲需要立院的高門檻，以及後續公民複決的高門檻，絕對不是一個政治操弄的、急就章的、國會擴權的，更不是政治報復式的，所以現階段民進黨不會隨之起舞。

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