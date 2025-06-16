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    覆蓋「同意罷免」看板 徐巧芯今早補件申請廣告設置

    台北市建管處今（16）早實勘後表示，廣告未遮蔽窗戶、尚無影響公共安全之虞。（台北市建管處提供）

    台北市建管處今（16）早實勘後表示，廣告未遮蔽窗戶、尚無影響公共安全之虞。（台北市建管處提供）

    2025/06/16 11:59

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市忠孝東路五段一處牆面看板，16日發生罷免國民黨籍立委徐巧芯的公民團體「剷除黑芯」的廣告看板，被徐巧芯的「不同意罷免」直接覆蓋爭議，但台北市建築管理工程處對該處廣告物表示，「查無申請紀錄」；建管處今（16）早派人到現場查看，認為廣告未遮蔽窗戶、尚無影響公共安全之虞，且廣告物設置人已於今日上午提出掛號申請，尚符規定。

    「剷除黑芯」於14日上架「同意罷免」廣告看板，15日徐巧芯的廣告商也在同一處地點上架「不同意罷免」的看板，雙方唇槍舌劍；其後發現罷團雖於5月25日就跟廣告商簽訂合約，但廣告商未與屋主簽約，屋主則於6月2日與徐巧芯的廣告商簽約，協議於6月15日上架。

    徐巧芯今早也在臉書貼出她的廣告商及罷團廣告商的聲明，重申「強掛」的不是她，是罷免團體，最後還不忘嗆「大惡霸，大失敗！」

    建管處15日表示，雙方的看板都「查無申請紀錄」，將於今日現勘確認。今早建管處派員現勘，並調閱使用執照核准立面圖說比對，目前張貼的廣告並未遮蔽窗戶、尚無影響公共安全之虞，且廣告物設置人已於今日上午向建管處提出掛號申請，尚符規定。

    台北市建管處今（16）早實勘後表示，廣告未遮蔽窗戶、尚無影響公共安全之虞。（台北市建管處提供）

    台北市建管處今（16）早實勘後表示，廣告未遮蔽窗戶、尚無影響公共安全之虞。（台北市建管處提供）

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