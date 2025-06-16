被控惡意覆蓋看板 徐巧芯秀屋主契約、拿罷團廣告公司聲明反駁

徐巧芯掛的反罷免看板，及罷團原先掛上的廣告看板。（資料照、罷團提供）

2025/06/16 11:56

〔記者孫唯容／台北報導〕全台大罷免攻防，近期看板相關爭議也頻傳，罷團「剷除黑芯」15日指控，位於忠孝東路五段的看板，掛上去不到一天的時間，就被徐巧芯的看板覆蓋，從同意罷免，變成「不同意」；對此，徐巧芯秀出與屋主簽的契約，表示自己沒有「掛錯地方」，強調一切合法；台北市長蔣萬安今（16）日上午受訪時，有媒體問及，徐巧芯遭控惡意覆蓋罷免廣告看板，是否會增加仇恨值？他強調，建管處會去了解，一切將依法辦理。

「剷除黑芯」指控，6月14日他們在忠孝東路五段425號的大樓掛上罷免徐巧芯看板，豈料昨天赫然發現，被覆蓋換成徐巧芯的「不同意罷免」看板，認為徐巧芯試圖打壓。對此，徐巧芯指出，負責掛看板的廣告公司有和屋主簽約，掛看板一切合法合規，今天更公布罷免團體的廣告公司聲明，內文提及，由於廣租有限公司因業務作業的疏失，導致徐巧芯立委無故受到牽連，也影響罷免團體的權益。

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蔣萬安今天上午前往太平國小出席校園藝術生態博物館開幕，面對媒體問及，徐巧芯被罷免團體指控覆蓋廣告罷免看板，是否將增加仇恨值？再加上廣告看板眾多，市府是否有統一的規範？對此，蔣萬安說明，建管處今天就會前往了解，市府將依法辦理，都有一致的標準與規範。

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