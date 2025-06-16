邀在野黨領袖聽取國安簡報 吳思瑤：賴清德展現善意與元首高度

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/06/16 11:14

〔記者謝君臨／台北報導〕總統賴清德日前責成國安團隊規劃向國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌進行「重要國安情勢簡報」。據規劃，賴邀朱、黃18日到府聽取簡報，賴將全程參與簡報，簡報結束後也有綜合討論環節。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤說，總統展現善意和國家元首高度，盼與在野黨領袖共同團結守護台灣。

根據規劃，賴邀約國、眾兩黨主席18日上午9時到府進行國安簡報，由國防部、兩岸、外交、國安局等四機構進行簡報，結束後進行綜合討論、意見交流。

請繼續往下閱讀...

對此，吳思瑤指出，總統從頭到尾善意一直存在，且這個善意非常純粹，總統在1個月前就已拋出，希望向在野黨領袖進行國安簡報，就是希望藉由釋出國安的重大資訊，能夠讓在野各政黨體認到台灣的國安處境，進一步團結支持所有國安作為。而在立院，當然要回應在修法和立法的工作上，以及支持國防必要預算。

吳思瑤說，目前看到國民黨已明確釋出正向回應，黃健庭秘書長代表國民黨對外說明，他充分感受到總統府安排的用心、總統會全程參與，那在討論過程，也盡可能不設前提共商國是，期待這個正向的、良性的、善意的態度，能夠真的在週三的國安專報當中，獲得更好的結果。

「至於民眾黨，我們也在等待。」吳思瑤表示，希望黃國昌能夠如他所言，不設前提的好好履行在野黨領袖應當善盡的憲政職責，他也說，總統用心良苦，展現善意，也展現國家元首的高度，盼與在野黨領袖一起團結守護台灣。

另外，對於藍營內部有人懷疑總統府的做法是「鴻門宴」，是為了推動「國安十法」，並為「大罷免」添柴火。吳思瑤認為，所以國民黨現在真的很分歧，黨中央釋出正向訊息，但國民黨內部又有負面解讀，到底國民黨現在是不是非常的零零落落？很多意見或看法陷入分歧？這是國民黨的家務事。

吳思瑤強調，「站在執政黨的立場，我們就是希望能夠全力促成」，且讓國安簡報能夠有正向結果」，至於國民黨內的風風雨雨，這恐怕是朱立倫要頭疼的議題了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法