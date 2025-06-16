傅崐萁、馬英九都沒有！館長去中國 解放軍一活動罕見暫停

網紅「館長」陳之漢近日自詡「和平大使」前往中國展開自由行，昨（15）日結束行程返台。截至今日上午，已經連續三天未偵測到中國解放軍軍機在台海周邊活動。（左，記者朱沛雄攝，右擷取自國防部網站。本報合成）

2025/06/16 12:10

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日自詡「和平大使」前往中國展開自由行，昨（15）日結束行程返台。截至今日上午，已經連續3天未偵測到中國解放軍軍機在台海周邊活動，實屬罕見。連去年前總統馬英九、國民黨立院黨團總召傅崐萁率多名立委訪中時，都沒有發生過，巧合也引發議論。

國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，截至早上6時，並未偵獲共機。代表中共軍機連續3天未在台海周邊活動，而就剛好發生在館長訪中國的期間。

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館長本月10日至16日展開6天5夜訪中自由行，儘管前幾日仍有共機擾台，但從13日至16日，連續3天無共機在台海周邊活動，相當罕見。

馬英九去年12月18日至26日應邀率「大九學堂」學員訪問中國，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪；傅崐萁去年4月26日率領多名國民黨立委前往中國進行4天參訪，期間共機都持續有在台海周邊活動，並未暫停。

馬英九本月14日展開第4次訪中行程，再度率「大九學堂」學員訪問中國，出席在福建廈門舉辦的「第17屆海峽論壇」，以及在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，預計停留至27日，期間共機是否全程停止在台海周邊活動，值得關注。

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