為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傅崐萁、馬英九都沒有！館長去中國 解放軍一活動罕見暫停

    網紅「館長」陳之漢近日自詡「和平大使」前往中國展開自由行，昨（15）日結束行程返台。截至今日上午，已經連續三天未偵測到中國解放軍軍機在台海周邊活動。（左，記者朱沛雄攝，右擷取自國防部網站。本報合成）

    網紅「館長」陳之漢近日自詡「和平大使」前往中國展開自由行，昨（15）日結束行程返台。截至今日上午，已經連續三天未偵測到中國解放軍軍機在台海周邊活動。（左，記者朱沛雄攝，右擷取自國防部網站。本報合成）

    2025/06/16 12:10

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日自詡「和平大使」前往中國展開自由行，昨（15）日結束行程返台。截至今日上午，已經連續3天未偵測到中國解放軍軍機在台海周邊活動，實屬罕見。連去年前總統馬英九、國民黨立院黨團總召傅崐萁率多名立委訪中時，都沒有發生過，巧合也引發議論。

    國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，截至早上6時，並未偵獲共機。代表中共軍機連續3天未在台海周邊活動，而就剛好發生在館長訪中國的期間。

    館長本月10日至16日展開6天5夜訪中自由行，儘管前幾日仍有共機擾台，但從13日至16日，連續3天無共機在台海周邊活動，相當罕見。

    馬英九去年12月18日至26日應邀率「大九學堂」學員訪問中國，出席在哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪；傅崐萁去年4月26日率領多名國民黨立委前往中國進行4天參訪，期間共機都持續有在台海周邊活動，並未暫停。

    馬英九本月14日展開第4次訪中行程，再度率「大九學堂」學員訪問中國，出席在福建廈門舉辦的「第17屆海峽論壇」，以及在甘肅敦煌舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化」活動，預計停留至27日，期間共機是否全程停止在台海周邊活動，值得關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播