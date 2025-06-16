為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    馬稱台灣人渴望兩岸「和與合」 吳思瑤酸：自甘淪統戰工具人

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

    2025/06/16 10:53

    〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九15日出席海峽論壇時說，中國五千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」方向。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評：「馬英九不過是比較大咖的『館長』，這次先有『館長』，後有馬英九，都自甘淪為中國統戰的工具人。」

    中國全國政協主席王滬寧在海峽論壇會前會見馬英九。王指稱，「馬英九先生」素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持「九二共識」，反對台獨，島內愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力。馬則指稱，期盼兩岸在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗。

    對此，吳思瑤表示，這次先有「館長」，後有馬英九，都自甘淪為中國統戰的工具人，所以此行他們所有的言論，我們也不需要抱以過高的期待，但我們還是要呼籲馬前總統，「你畢竟曾擔任國家元首，不是網紅的層次，請你在中國的所有發言，不要傷害台灣人的情感，不要背離台灣的主流民意，不要向對岸、乃至於國際社會釋放錯誤的訊息。

    吳思瑤說，這樣一個統戰工具人，我們還是有正向期待，但恐怕這樣的期待是會落空的。「我再說一次，馬英九，不過是大一點的『館長』而已。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播