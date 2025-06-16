馬稱台灣人渴望兩岸「和與合」 吳思瑤酸：自甘淪統戰工具人

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

2025/06/16 10:53

〔記者謝君臨／台北報導〕前總統馬英九15日出席海峽論壇時說，中國五千年歷史，合久必分，分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」方向。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評：「馬英九不過是比較大咖的『館長』，這次先有『館長』，後有馬英九，都自甘淪為中國統戰的工具人。」

中國全國政協主席王滬寧在海峽論壇會前會見馬英九。王指稱，「馬英九先生」素有民族情懷，認同兩岸都是中國人，堅持「九二共識」，反對台獨，島內愛國統一人士，持續為實現國家統一民族復興努力。馬則指稱，期盼兩岸在「九二共識」、「反對台獨」的基礎上，進一步深化合作，用交流取代對抗。

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對此，吳思瑤表示，這次先有「館長」，後有馬英九，都自甘淪為中國統戰的工具人，所以此行他們所有的言論，我們也不需要抱以過高的期待，但我們還是要呼籲馬前總統，「你畢竟曾擔任國家元首，不是網紅的層次，請你在中國的所有發言，不要傷害台灣人的情感，不要背離台灣的主流民意，不要向對岸、乃至於國際社會釋放錯誤的訊息。

吳思瑤說，這樣一個統戰工具人，我們還是有正向期待，但恐怕這樣的期待是會落空的。「我再說一次，馬英九，不過是大一點的『館長』而已。」

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