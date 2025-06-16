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    個資法修法立院初審通過 關鍵條文保留送協商

    立法院經濟委員會今初審通過「個人資料保護法部分條文修正草案」，蔡易餘表示，委員們都希望個資的保護涉及非公務機關的部分，速度要加快，照現在政院版本，大家都覺得有點慢，建議保留待協商處理。（資料照）

    立法院經濟委員會今初審通過「個人資料保護法部分條文修正草案」，蔡易餘表示，委員們都希望個資的保護涉及非公務機關的部分，速度要加快，照現在政院版本，大家都覺得有點慢，建議保留待協商處理。（資料照）

    2025/06/16 11:13

    〔記者林欣漢／台北報導〕立法院經濟委員會今日初審通過「個人資料保護法部分條文修正草案」，由個資會統一受理個資事故通報，個資會得對公務機關為各項監管作為，公務機關應置個資保護長等，但關於非公務機關有6年納管過渡期部分，朝野立委普遍認為時間應縮短，因此保留，全案須交由黨團協商。

    為完備個資保護委員會組織法制及執法權限，行政院會今年3月27日通過個人資料保護委員會籌備處擬具「個人資料保護委員會組織法草案」及「個人資料保護法部分條文修正草案」，函請立法院審議，其中，「個人資料保護委員會組織法草案」已經於5月底初審通過，今日審查行政院及朝野立委所提「個人資料保護法部分條文修正草案」，在場立委討論後，大多數條文皆按行政院提案通過。

    初審條文明定，由個資會統一受理個資事故通報，違反通報義務將受罰鍰處分；授權訂定個資安全維護管理辦法，作為個資會實施稽核、檢查、裁罰的準據；個資會得對公務機關為各項監管作為，公務機關應置個資保護長。

    由於部分私部門的目的事業主管機關不明確，行政院版草案增訂修正條文第51條之1，「對非公務機關之監督管理事項，於主管機關成立之日起六年內，得由主管機關報請行政院公告一定範圍之非公務機關，仍由中央目的事業主管機關或直轄市、縣（市）政府管轄。主管機關應每二年會商相關機關後，報請行政院調整減列前項公告所定一定範圍之非公務機關。」規劃個資會優先納管無明確目的事業主管機關，於6年過渡達成監管事權統一。

    不過，朝野立委普遍認為6年時間太長，國民黨立委鄭天財表示，第一項6年改為4年，第二項2年改為1年，大家有不同意見，建議保留條文送院會協商；民進黨立委陳亭妃也說，現在資訊變化這麼大，時間應縮短。最後主席蔡易餘表示，委員們都希望個資的保護涉及非公務機關的部分，速度要加快，照現在政院版本，大家都覺得有點慢，建議保留待協商處理。

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