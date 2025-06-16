馬英九讚習近平「發展兩岸和平」 台灣基進：睜眼說瞎話

前總統馬英九（左）15日會晤中國全國政協主席王滬寧（右）。（圖由馬英九基金會提供）

2025/06/16 10:59

〔記者林哲遠／台北報導〕前總統馬英九昨（15）日在中國福建會晤中國全國政協主席王滬寧，並在致詞時自稱對中國國家主席習近平「在兩岸和平發展上的努力」印象深刻且感動。對此，台灣基進黨主席王興煥痛批，中國一再以封鎖演習以及軍機繞島威嚇台灣，馬英九完全無視，卻說習近平致力兩岸和平，簡直是睜眼說瞎話。

王興煥指出，近一個月美國政府與國會高層罕見的多次就中國對台的軍事威脅發出警示，上週美國國防部長才在參議院聽證會中，強調中國正在進行史無前例的軍事擴張。王質疑，一個正在軍事擴張的國家要如何同時致力兩岸和平，馬英九現在站到海的另一邊，就是台灣的敵人。

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王興煥認為，中國的手法一向是一文一武，主管對台統戰業務的王滬寧這次與馬英九會面，是在向台灣釋放「只要跟中國低頭就不用戰爭」，向國際社會傳達「台灣無意自我保護」的錯誤訊息。

對於馬英九自甘墮落配合中國的行徑，王興煥呼籲，陸委會必須有所作為，應依據「禁止與涉及對台政治工作、影響國家安全或利益的組織或團體進行合作」相關法規，對馬英九及其基金會連續懲處。

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